نماد حکومت اسلامی اقامه نماز است



وی با بیان اینکه بیشتر نوشته های معمار انقلاب با موضوع نماز نگاشته شده است افزود: بزرگترین عارف قرن معاصر در بسیاری از نوشته ها و گفته های خود از نماز به عنوان عامل نجات بخشی جوامع نام برد.



فاضلی سال گذشته را برای فریضه نماز جماعت در مدارس سال همراه با موفقیت خواند و از اختصاص 150 میلیون تومان اعتبار برای تجهیز نمازخانه های مدارس استان خبر داد.



وی با اشاره به تلاش مسئولان استان درباره آغاز نهضت نمازخانه سازی با همکاری خیران مدرسه ساز تاکید کرد:در صورت تخصیص به موقع اعتبارات تلاش می کنیم تا هیچ مدرسه بالاتر از 5 کلاس درس بدون نمازخانه نباشد.



دبیر ستاد اقامه نماز استان مازندران نیز در این نشست از سازمان آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین دستگاه روح فرهنگ نماز نام برد و افزود: برجسته ترین جایگاهی که می تواند بر روی افراد جامعه در زمینه های مختلف از جمله اقامه نماز تاثیر گذار باشد آموزش و پرورش است.



عباسعلی ابراهیمی ، اقامه نماز را نشانه پرهیزکاری و راه سعادت برشمرد و گفت: نقش برجسته نماز در سعادت و سلامت فردی و اجتماعی بسیار پر رنگ است.



وی ضرورت بهره گیری از آموزش نماز در مهدهای کودک و کلاس آموزش خانواده را خواستار شد و خاطر نشان کرد:با همکاری نویسندگان جوان و مربیان دلسوز می توانیم این فریضه الهی را در ذهن و وجود نونهالان بارور سازیم.



900 روحانی در مدارس مازندران نماز جماعت اقامه می کنند.

