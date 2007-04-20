رایزنی نخست وزیر ایتالیا با پادشاه عربستان درباره مسائل بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه عکاظ، سفیرایتالیا درعربستان اعلام کرد: فردا "رومانو پرودی" عازم ریاض می شود و دراین سفر با مسئولان بلندپایه عربستان از جمله "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه این کشور دیدارمی کند.

به گفته این مقام ایتالیایی، دراین دیدار دو طرف درباره تمام مسائل بین المللی و درراس آن ابتکارعمل عربی( طرح صلح اعراب) بحث و تبادل نظرمی کنند.

سفیرایتالیا همچنین ازهمکاری امنیتی بین ریاض و رم نیز پرده برداشت و تصریح کرد: "رومانو پرودی" در دیدار خود با "نایف بن عبدالعزیز"وزیرکشورعربستان،درباره مسائل امنیتی به ویژه موضوع مبارزه با تروریسم وهمکاری های اقتصادی تبادل نظرمی کند.

وی با اشاره به این موضوع گفت : میزان مبادلات تجاری بین دو کشور به طرز چشمگیری افزایش یافته است به طوری که ایتالیا در ردیف ششمین شریک تجاری عربستان در سال 2005 قرار گرفته بود.