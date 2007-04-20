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۳۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۴۶

فردا در ریاض انجام می شود؛

رایزنی نخست وزیر ایتالیا با پادشاه عربستان درباره مسائل بین المللی

رایزنی نخست وزیر ایتالیا با پادشاه عربستان درباره مسائل بین المللی

نخست وزیر ایتالیا در سفر خود به عربستان که از فردا آغاز می شود؛ درباره مسائل مهم جهان به ویژه طرح صلح اعراب با مقامهای بلندپایه عربستان از جمله پادشاه این کشور بحث و تبادل نظر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه عکاظ، سفیرایتالیا درعربستان اعلام کرد: فردا "رومانو پرودی" عازم ریاض می شود و دراین سفر با مسئولان بلندپایه عربستان از جمله "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه این کشور دیدارمی کند.

به گفته این مقام ایتالیایی، دراین دیدار دو طرف درباره تمام مسائل بین المللی و درراس آن ابتکارعمل عربی( طرح صلح اعراب)  بحث و تبادل نظرمی کنند.

سفیرایتالیا همچنین ازهمکاری امنیتی بین ریاض و رم نیز پرده برداشت و تصریح کرد: "رومانو پرودی" در دیدار خود با "نایف بن عبدالعزیز"وزیرکشورعربستان،درباره مسائل امنیتی به ویژه موضوع مبارزه با تروریسم وهمکاری های اقتصادی تبادل نظرمی کند.

وی با اشاره به این موضوع گفت : میزان مبادلات تجاری بین دو کشور به طرز چشمگیری افزایش یافته است به طوری که ایتالیا در ردیف ششمین شریک تجاری عربستان در سال 2005 قرار گرفته بود.

کد مطلب 473113

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