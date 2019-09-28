اعضای هیئت بازرسی انتخابات مجلس در مازندران تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام جداگانه ای که توسط رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور صادر شد , اعضای هیأت بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان مازندران منصوب شدند.

در این احکام حسن خیریانپور به عنوان رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان مازندران و عزت الله هاشم زاده به عنوان دبیر، علی نیکزاد, حسین افضلی و عزیزاله شهیدی فر به عنوان اعضای هیئت بازرسی منصوب شدند.

نظر به اینکه وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس و مسئول حسن جریان انتخابات است لذا هیئت بازرسی انتخابات در ایفای این دو وظیفه مهم, بازرسی و کنترل جریان انتخابات را برعهده خواهد داشت.