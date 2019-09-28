بانوی مرگ مغزی به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وب دا، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی رقیه کلاته میمیری که از بیمارستان واسعی سبزوار به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت .

خالقی افزود: کبد زنده یاد رقیه کلاته میمیری در بیمارستان منتصریه به مردی ۵۷ ساله ساکن تربت جام پیوند و به بیمار زندگی دوباره بخشید.

وی گفت: قرنیه های مرحومه رقیه کلاته میمیری نیز جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال گردید.