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۶ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۳۰

سرپرست اورژانس کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

برخورد پراید وتیبا در محور یاسوج به اصفهان یک کشته و سه زخمی داشت

برخورد پراید وتیبا در محور یاسوج به اصفهان یک کشته و سه زخمی داشت

یاسوج- سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از برخورد پراید و تیبا در محور یاسوج به اصفهان با یک کشته و سه زخمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلیل عصر شنبه در جمع خبرنگاران  با تشریح جزئیات تصادف، افزود: ‌ساعت ۱۴ و ۱۴ دقیقه شنبه برخورد یک خودروی تیبا و یک دستگاه پراید در محور یاسوج به اصفهان از طریق مرکز پیام دریافت شد.

جلیل با اشاره به اعزام فوری واحد امدادی تلگاه بویراحمد به صحنه حادثه، عنوان داشت: متاسفانه در این حادثه یک کودک شش ساله جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گفت: سه مصدوم حادثه نیز به بیمارستان منتقل شدند.

جلیل افزود: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 4731210

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