برخورد پراید وتیبا در محور یاسوج به اصفهان یک کشته و سه زخمی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلیل عصر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات تصادف، افزود: ‌ساعت ۱۴ و ۱۴ دقیقه شنبه برخورد یک خودروی تیبا و یک دستگاه پراید در محور یاسوج به اصفهان از طریق مرکز پیام دریافت شد.

جلیل با اشاره به اعزام فوری واحد امدادی تلگاه بویراحمد به صحنه حادثه، عنوان داشت: متاسفانه در این حادثه یک کودک شش ساله جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گفت: سه مصدوم حادثه نیز به بیمارستان منتقل شدند.

جلیل افزود: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.