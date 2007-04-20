سد سیوند آبگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور رئیس جمهوری، در دیدار وی با مردم شهرستان پاسارگاد پنج شنبه همزمان با چهارمین روز از سفر دکتر احمدی نژاد به استان فارس آبگیری این سد با حضور عباسی وزیر تعاون و زرگر معاون وزیر نیرو آغاز شد.

سد سیوند با 800 میلیارد ریال اعتبار 57 متر ارتفاع و 320 متر طول تاج در 80 کیلومتری شمال شیراز در تنگ بلاغی و روی رودخانه سیوند ساخته شده است.

سیوند با حجم ذخیره آب 150 میلیون متر مکعب با 800 میلیارد ریال اعتبار و57 متر ارتفاع و 320 متر طول تاج بر روی رودخانه سیوند ساخته شده است.



کارشناسان از آسیب دیدن بخشی از آثار باستانی ایران مربوط به دوره هخامنشیان در صورت آبگیری کامل سد سیوند خبر می دهند. همین موضوع در سال‌های اخیر مناقشات زیادی را بر سر آبگیری این سد شکل داده بود .



به گفته سازمان میراث فرهنگی تدابیر ویژه ای برای بررسی وضعیت رطوبت سنجی اطراف سد برای اطمینان از عدم آسیب رسانی به آثار باستانی اندیشیده شده است .

تاریخچه سد سیوند

مطالعات اولیه این سد در دهه 40 توسط امریکایی‌ها انجام شد و در دهه 50 و با پیروزی انقلاب اسلامی متوقف شد که این موضوع تا پایان جنگ تحمیلی‌ادامه یافت .

در اواخر سال 68 و شروع مجدد فعالیت های سد سازی در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، مطالعات سد سیوند نیز شروع شد که کار ساخت آن در اواخر دولت آقای خاتمی کامل و به پایان رسید.

از حدود 18 ماه پیش فعالیت های مربوط به آبگیری این سد آغاز، ولی به دلایل مختلف آبگیری آن متوقف شد و تاکنون طرح آبگیری آن چند بار متوقف شده بود.