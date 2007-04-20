ایران با زورگویی و ممانعت از پیشرفت ملتها مخالف است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان فارس، محمود احمدی نژاد ظهر امروز در پنجمین روز از بیست و هفتمین سفر استانی خود در جمع مردم شهرستان فراشبند گفت: نیاکان مردم فراشبند نقش مهمی در تمدن ایران زمین داشته اند وامروز نیز باید اهالی این شهر در دوران سازندگی و ساختن ایران این نقش را ایفا کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه برای ساختن کشور نیازمند چند عامل هستیم اظهار داشت: عامل اول وحدت است بدون وحدت و همدلی هیچ قدمی به جلوبرداشته نخواهد شد و عامل بعدی کار است ، اگر ملتی همه استعدادها را در اختیار داشته باشد اما اهل کار نباشد پیشرفت نخواهد کرد.

وی افزود: عامل دیگر توکل بر خدا یعنی متصل شدن به بی نهایت قدرت و عامل چهارم عدالت است



احمدی نژاد با بیان اینکه عدالت عامل وحدت دلها ، ایجاد امنیت و بروز خلاقیت ها است گفت: ما در مسائل داخلی و خارجی بدنبال عدالت هستیم و عدالت در مسائل داخلی یعنی توزیع عادلانه امکانات و توانمندی ها، و به این دلیل است که دولت خادم شما در خدمت شما است و آمده از نزدیک ببیند، بشنود و تصمیم بگیرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ملت ما در سیاست خارجی به دنبال عدالت است تصریح کرد: ملت ایران با برخورداری عده ای محدود از انرژی هسته ای و جلوگیری از برخورداری سایر ملتها از این فناوری مخالف است و در برابر آن ایستاده است و تحت هیچ شرایطی زیر بار ظلم و تضییع حقوق خود نخواهد رفت.

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به درخواست مردم فراشبند خط تاسیس یک واحد پتروشیمی گفت: پتروشیمی پایین دست بر اساس قانون باید توسط بخش خصوصی احداث شود اگر مردم برای این مسئله آمادگی پیدا کردند دولت هم آماده است تا 40 درصد در آن مشارکت کند.

وی درباره اهتمام دولت برای مبارزه با امر بیکاری گفت: سهم جوانان فراشبند جهت امر اشتغال از تسهیلات ارزان قیمت در کارهای اقتصادی زودبازده در سال جاری 20 میلیارد تومان است.

احمدی نژاد در خاتمه از تاسیس یک شهرک صنعتی ، ایجاد یک منطقه نمونه گردشگری ، حل مشکل کمبود آب با انتقال آب از سدهای مختلف ، بخشودگی جرائم وام های کشاورزی ، اصلاح تعرفه برق ، ایجاد یک واحد دانشگاه پیام نور و ساخت دو سالن ورزشی مخصوص دختران و پسران در شهرستان فراشبند خبر داد.

رئیس جمهور در تا ساعاتی دیگر در جمع مردم شهرستان فیروزآباد سخنرانی خواهد کرد.