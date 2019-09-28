صرفا در ساعات اداری نمی توان به امور مردم رسیدگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رفسنجان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: رزمندگان ما با تاکتیک‌هایی که در هشت سال دفاع مقدس داشتند جنگ را اداره کردند و نگذاشتند یک وجب خاک کشورمان به دست دشمن بیفتد.

وی بیان کرد: اگرچه یک هزار میلیارد دلار خسارت و ۱۸۰ هزار شهید دادیم اما امروز فقط یک انقلاب بزرگ به وسعت همه دنیا فعالیت می‌کند و میدان‌های مقاومت با الگوپذیری از انقلاب اسلامی گسترش پیدا کرده است آن روز سیم خاردار نداشتیم اما امروز موشک باور ۳ داریم و دشمن به اهداف خود نرسیده است.

امام جمعه رفسنجان با تاکید بر اینکه در جنگ اقتصادی هم باید رزمند و فداکار باشیم، تصریح کرد: در زمان اداری فقط نمی‌توان به امور مردم رسیدگی کرد باید وقتی فراتر از وقت اداری برای خدمت به مردم صرف شود.

رمضانی پور با تأکید بر اینکه فساد نباید در دستگاه‌های اداری ما وجود داشته شد، افزود: هدف باید پیشگیری باشد اگر فساد رخنه کرد دیگر فایده ندارد کسی که ۲۰ سال وزیر، معاون یا هر مسئولیت دیگری دارد رد پایش در فساد باشد ‌دستگیری او که در این مدت بهره‌برداری کرده هنر نیست.

رمضانی‌پور با اشاره به روایاتی از ائمه اظهار (ع) تصریح کرد: کشور ما کشور اهل‌بیت است و باید اطاعت محض از ولایت داشته باشیم اگر هر چه عبادت کنیم و کار خیر انجام دهیم اما غیر از راه ولایت گام برداریم جزء مشرکان خواهیم بود.