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۳۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۵۲

در نامه این کشور به البرادعی اعلام شد؛

شرط کره شمالی برای دعوت از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی

کره شمالی با ارسال نامه ای به مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد : به محض آنکه دارایی های آن در بانک ماکائو آزاد شود، از بازرسان آژانس دعوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبرگزاری رسمی KCNA کره شمالی گزارش داد که پیونگ یانگ در این نامه گفته که هنوز خواهان عمل به تعهدات خود برای متوقف کردن فعالیت راکتور هسته ای اش است ، اما هنوز برای آن مسجل نشده که  دارایی هایش در بانک ماکائو آزاد شده است.

کره شمالی در ماه فوریه موافقت کرد که راکتور یونگ بیون را - که تنها راکتور این کشور است - تا روز شنبه ( 25 فروردین ماه) ببندد و در مقابل، آمریکا نیز موافقت کرد که اولین محموله انرژی خود را به این کشور ارسال کند، اما پس از آنکه ایالات متحده از آزاد سازی 25 میلیون دلار پول مسدود شده کره شمالی در بانک دلتای آسیای ماکائو تعلل کرد؛ پیونگ یانگ نیز اعلام کرد که در ضرب الاجل تعیین شده قادر به تعطیلی راکتور خود نیست.

روز شنبه 25 فروردین آخرین ضرب الاجل کره شمالی برای تعطیلی این راکتور به پایان رسید.

کد مطلب 473134

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