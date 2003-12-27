هنرمندان به كمك آسيب ديدگان زلزله بم خواهند شتافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اتاق خبر خانه هنرمندان ايران، خانه هنرمندان ايران با آگاهي از رنج بازماندگان حادثه ي زلزله بم از همه هنرمندان کشور براي کمک به اين دردمندان ياري خواسته واعلام مي دارد که تلاش و هم خود را براي کم به بهبود وضع صدمه ديدگان به کار خواهد گرفت.

شايان ذکر است که انجمن هاي وابسته به خانه هنرمندان ايران از جمله: انجمن طراحان گرافيک، انجمن مجسمه سازان، انجمن هنرمندان نقاش ، خانه ي تئاتر، جامعه ي مهندسان معمار ايران، انجمن شاعران، انجمن خوشنويسان، انجمن مستندسازان سينماي ايران، انجمن صنفي عکاسان مطبوعات و انجمن تهيه کنندگان سينماي مستند نيز طي بيانيه هاي جداگانه ضمن ابراز همدردي با حادثه ديدگان استان کرمان، از هنرمندان کشور براي کمک به اين مردم رنج ديده دعوت به عمل آوردند.

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