دمای شمال سیستان و بلوچستان ۸ درجه خنک تر می شود

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس خروجی نقشه های پیش یابی و مدل های جوی از اواخر وقت امروز با ریزش هوای سرد از عرض های شمالی به نواحی شمالی استان، سرعت وزش باد در شمال سیستان و بلوچستان افزایش می بابد.

وی ادامه داد: با افزایش سرعت وزش باد، ضمن خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در نقاط مستعد، دمای هوا نیز روند کاهشی به خود می گیرد به طوری که انتظار می رود دمای هوا در برخی نقاط بین 5 تا 8 درجه خنک تر شود.

رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان به فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان اشاره کرد و افزود: فعالیت سامانه تا روز دوشنبه در نیمه جنوبی استان ادامه خواهد داشت.

ملاشاهی گفت: با توجه به ماهیت بارش ها احتمال آبگرفتگی معابر و سیلاب ناگهانی در مسیلها و رودخانه های فصلی وجود دارد بنابر این توصیه می شود از تردد و توقف در کنار مسیلها و رودخانه های فصلی و رفتن به ارتفاعات به دلیل احتمال برخورد صاعقه خودداری شود.