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۷ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دمای شمال سیستان و بلوچستان ۸ درجه خنک تر می شود

دمای شمال سیستان و بلوچستان ۸ درجه خنک تر می شود

زاهدان - رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: از فردا با ریزش هوای سرد از عرض های شمالی به استان، روند کاهش دما در نیمه شمالی استان آغاز می شود.

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس خروجی نقشه های پیش یابی و مدل های جوی از اواخر وقت امروز با ریزش هوای سرد از عرض های شمالی به نواحی شمالی استان، سرعت وزش باد در شمال سیستان و بلوچستان افزایش می بابد.

وی ادامه داد: با افزایش سرعت وزش باد، ضمن خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در نقاط مستعد، دمای هوا نیز روند کاهشی به خود می گیرد به طوری که انتظار می رود دمای هوا در برخی نقاط بین 5 تا 8 درجه خنک تر شود.

رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی سیستان و بلوچستان به فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان اشاره کرد و افزود: فعالیت سامانه تا روز دوشنبه در نیمه جنوبی استان ادامه خواهد داشت.

ملاشاهی گفت: با توجه به ماهیت بارش ها احتمال آبگرفتگی معابر و سیلاب ناگهانی در مسیلها و رودخانه های فصلی وجود دارد بنابر این توصیه می شود از تردد و توقف در کنار مسیلها و رودخانه های فصلی و رفتن به ارتفاعات به دلیل احتمال برخورد صاعقه خودداری شود.

کد مطلب 4731648

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    نظرات

    • . IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
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      راه آهن هم غیر استاندارده. من سه سال تمام داخل اون قطارا شدم یعنی از رده خارج و استفاده شده استان های دیگه که نصیب این استان شده بود و چرا باید مسیر تا کرمان تا زاهدان با تلق تلوق بره که هرلحظه حس میکنی خطری تهدیدت میکنه

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