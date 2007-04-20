اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای هنر اعلام کرد تکنیک آثار این نمایشگاه رنگ روغن و ... است. نوایی فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیباست و تاکنون در چند نمایشگاه گروهی و انفرادی داخلی و خارجی شرکت کرده است.

ـ ثبت نام در کلاس های ادبیات فرهنگسرای دانشجو تا پایان هفته اول اردیبهشت ماه ادامه دارد. روابط عمومی فرهنگسرای دانشجو اعلام کرد کلاس‌های آموزش ادبیات شامل کلاس‌های مثنوی پژوهی، حافظ شناسی و عطارشناسی است که در 10 جلسه هفتگی برگزار می شود. کلاس‌های حافظ شناسی و مثنوی پژوهی در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 17 تا 20 و کلاس عطارشناسی چهارشنبه هر هفته از ساعت 15 تا 30/16 برگزار می شود.

ـ کارگاه نقد و آموزش فنون پایه شعر و نثر ادبی با همکاری "انجمن شعر و ادب" چهارم اردیبهشت ساعت 30/16 تا 20 در سالن اجتماعات فرهنگسرای تفکر برگزار می شود. روابط عمومی فرهنگسرای تفکر اعلام کرد این دوره به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی توسط استاد فکورزاده برگزار خواهد شد.

ـ دوره آموزشی ترم بهار با عنوان "آموزش هفت هنر" در فرهنگسرای تفکر آغاز شد. در این دوره آموزش انواع ساز، موسیقی کودکان، کلاس های کر، هنرهای تجسمی شامل طراحی،‌ نقاشی، رنگ روغن، آبرنگ، خوشنویسی، صنایع دستی شامل معرق، منبت،‌ سفال، سوزن دوزی، گلیم بافی، قالیبافی و کلاس های بازیگری در سنین مختلف برگزار می شود.

- دوره آموزشی کر ویژه آقایان و خانم ها روزهای سه شنبه از ساعت 16 تا 18 و 18 تا 20 و چهارشنبه ساعت 16 تا 18 در فرهنگسرای تفکر برقرار است. در این دوره آموزشی مبانی موسیقی و سرایش(سلفژ)، صداسازی، همخوانی و تمامی مباحث نظری و تمرین های عملی برای کر آموزش داده می شود.