قدرتهای زورگو از مسیر تقوای الهی منحرف شده اند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان فارس، محمود احمدی نژاد در آخرین روز از بیست و هفتمین سفر استانی خود در جمع مردم شهرستان فیروزآباد گفت: فیروزآباد قطعه ای از تمدن ایران زمین و از ستونهای اصلی تمدن ایران قبل و بعد از اسلام بوده است.

وی افزود: مردم این سرزمین نقش بی بدیلی را در بالندگی تمدن ایران ایفا کرده اند و همواره حافظ استقلال ، فرهنگ ایرانیان بوده اند.

رئیس جمهور با اشاره به مسئله هسته ای کشورمان نیز اظهار داشت: این قدرتها در مقابل پیشرفت ملت ایران ایستاده اند و به خاطر خودخواهی و انحصارطلبی تلاش می کنند تا جلوی استفاده ملت ما را از همه ظرفیت انرژی هسته ای بگیرند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: آنها بدانند ملت ایران نه اهل تجاوز و نه اهل زورگویی است. این ملت اهل منطق، گفتگو و قانون است ولی در دفاع از حقوق خود ایستاده و حتی یک قدم هم عقب نشینی نخواهد کرد.

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما باید کشور ، فرهنگ، اقتصاد و صنعت خودمان را بسازیم گفت: موانعی که دشمنان تلاش دارند ایجاد کنند برای جلوگیری از پیشرفت و آبادانی ایران زمین است.

وی با اشاره به توزیع عادلانه تسهیلات جهت امر اشتغال گفت: سهم جوانان فیروزآباد از تسهیلات ارزان قیمت جهت بنگاههای اقتصادی زودبازده در سال جاری 40 میلیارد تومان است.

احمدی نژاد در پایان از مطالعه و طراحی تبدیل راه اصلی فیروزآباد به بزرگراه ، طراحی سد ، شبکه آبیاری و سامانه انتقال آب ، تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سد سنگ آب ، بخشودگی جرائم وام های کشاورزی ، احداث سه منطقه نمونه گردشگری ، تاسیس یک واحد دانشگاه جامع علمی - کاربردی، ایجاد یک آموزشکده فنی و ساخت دو سالن وزشی مخصوص دختران و پسران در شهرستان فیروزآباد خبر داد.

رئیس جمهور تا ساعاتی دیگر در شهر شیراز در جمع عشایر استان فارس سخنرانی خواهد کرد.