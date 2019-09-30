بازخوانی یک شهادت مظلومانه

۳۰ سپتامبر سال ۲۰۰۰ تصویری از پدر و پسری فلسطینی منتشر شد که بدون شک در ذهن همه مانده بود، پسرک ۱۲ ساله فلسطینی به همراه پدرش درمیان آتش باران نیروهای رژیم صهیونیستی گیر میافتند و کسی حواسش به غیرنظامیان نیست.
تلاشهای پدر برای نجات پسرش بینتیجه میماند و محمدالدوره همانجا شهید میشود و پدرش جمالالدوره به شدت آسیب میبیند.
از آن ماجرا ۱۹ سال میگذرد و پسرک اگر بود، برای خودش مردی ۳۱ ساله میشد، اما روزگار برایش شکل دیگری رقم خورده بود.
۳۰ سپتامبر سال ۲۰۰۰ تصویری از پدر و پسری فلسطینی منتشر شد که بدون شک در ذهن همه مانده بود، پسرک ۱۲ ساله فلسطینی به همراه پدرش درمیان آتش باران نیروهای رژیم صهیونیستی گیر میافتند و کسی حواسش به غیرنظامیان نیست.
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نوجوان ۱۲ ساله از ترس آتشباران نظامی کنار پدر سنگر گرفته است، پدر فریاد میکشد و فرزندش را بیشتر به خودش نزدیک میکند، اما نه فریادها و نه پناه گرفتن به کار نمیآید محمدالدوره شهید میشود.
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