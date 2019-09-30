بازخوانی یک شهادت مظلومانه

۳۰ سپتامبر سال ۲۰۰۰ تصویری از پدر و پسری فلسطینی منتشر شد که بدون شک در ذهن همه مانده بود، پسرک ۱۲ ساله فلسطینی به همراه پدرش درمیان آتش باران نیروهای رژیم صهیونیستی گیر می‌افتند و کسی حواسش به غیرنظامیان نیست.

تلاش‌های پدر برای نجات پسرش بی‌نتیجه می‌ماند و محمدالدوره همانجا شهید می‌شود و پدرش جمال‌الدوره به شدت آسیب می‌بیند.

از آن ماجرا ۱۹ سال می‌گذرد و پسرک اگر بود، برای خودش مردی ۳۱ ساله می‌شد، اما روزگار برایش شکل دیگری رقم خورده بود.