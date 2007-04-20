سفر شاه اردن به فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، مطبوعات اسرائیلی امروز به نقل از مسئولان رژیم اسرائیل نوشتند: عبدالله دوم شاه اردن طی سه هفته آینده برای دیداربا اولمرت نخست وزیر اسرائیل و ایراد سخنرانی در برابر کنیست ( پارلمان) به اسرائیل( مناطق اشغالی 1948) سفر می کند.

سخنگوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خبرگزاری فرانسه گفت: اولمرت درتماسی تلفنی که چهارشنبه گذشته (29 فروردین ماه) انجام شد؛ از شاه اردن برای سفربه اسرائیل دعوت کرد.

این مقام صهیونیستی درباره جزئیات این تماس تلفنی توضیحات بیشتری ارائه نداد.

این در حالی است که" دالیا یتسیک" رئیس کنیست(پارلمان) اسرائیل روزگذشته درپایان سفرخود به اردن ابراز امیدواری کرد که شاه اردن به دعوت برای ایراد سخنرانی در برابر کنیست پاسخ مثبت دهد.

قرار است عبدالله دوم دراین سخنرانی درباره اهمیت طرح صلح عربی به ایراد سخن بپردازد.