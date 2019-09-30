به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل شهرک صنعتی شماره یک زنجان، برلزوم توجه به سرمایه گذاری خارجی در استان زنجان تأکید کرد و افزود: توجه به سرمایه‌گذاری خارجی اولویت مهم و اصلی استان است.

وی با تاکید بر اینکه با وجود تحریم ها و محدودیت ها، استان زنجان عملکرد خوبی در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی داشته است، اظهار کرد: طی چند سال گذشته ورود سرمایه‌گذار خارجی به استان زنجان روند روبه رشد داشته است.

استاندار زنجان گفت: باید برای خارجی‌ها بیشتر از سرمایه‌گذاران داخلی وقت بگذاریم چراکه این سرمایه‌گذاران مبلغ می‌شوند که خوبی‌های استان زنجان را اطلاع‌رسانی کرده و سرمایه‌گذاران دیگری در استان بیایند و سرمایه‌گذاری کنند.

حقیقی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در بحث فراهم کردن زیرساخت برای حضور سرمایه‌گذاران تلاش کرده و دست آنها را بگیرند.

وی بر همکاری خوب و سازنده مدیران با سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: زنجان در بحث امنیت در کشور جایگاه خوبی دارد و باید از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذار استفاده شود.

استاندار زنجان بابیان اینکه استان زنجان در بحث اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی عملکرد خوبی دارد، ابراز کرد: ارتباط کاری خوبی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد.