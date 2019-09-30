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۸ مهر ۱۳۹۸، ۹:۰۵

استاندار زنجان:

مدیران با سرمایه‌گذاران همکاری سازنده داشته باشند

مدیران با سرمایه‌گذاران همکاری سازنده داشته باشند

زنجان-استاندار زنجان بر همکاری خوب و سازنده مدیران با سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: زنجان در زمینه امنیت در کشور جایگاه خوبی دارد و باید از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذار استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل شهرک صنعتی شماره یک زنجان، برلزوم توجه به سرمایه گذاری خارجی در استان زنجان تأکید کرد و افزود: توجه به سرمایه‌گذاری خارجی اولویت مهم  و اصلی استان است. 

وی با تاکید بر اینکه با وجود تحریم ها و محدودیت ها، استان زنجان عملکرد خوبی  در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی داشته است، اظهار کرد:  طی چند سال گذشته ورود سرمایه‌گذار خارجی به استان زنجان روند روبه رشد داشته است.

استاندار زنجان گفت: باید برای خارجی‌ها بیشتر از سرمایه‌گذاران داخلی وقت بگذاریم چراکه این سرمایه‌گذاران مبلغ می‌شوند که خوبی‌های استان زنجان را اطلاع‌رسانی کرده و سرمایه‌گذاران دیگری در استان بیایند و سرمایه‌گذاری کنند. 

حقیقی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در بحث فراهم کردن زیرساخت برای حضور سرمایه‌گذاران تلاش کرده و دست آنها را بگیرند. 

وی بر همکاری خوب و سازنده مدیران با سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: زنجان در بحث امنیت در کشور جایگاه خوبی دارد و باید از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذار استفاده شود. 

استاندار زنجان بابیان اینکه استان زنجان در بحث اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی عملکرد خوبی دارد، ابراز کرد: ارتباط کاری خوبی بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد. 

کد مطلب 4732497

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