راهپیمایی جمعی از نمازگزاران تهرانی علیه بد حجابی

به گزارش خبرنگار مهر، در این راهپیمایی که از دانشگاه تهران آغاز و در میدان انقلاب به پایان رسید ، شرکت کنندگان با شعارهایی علیه بدحجابی مراتب اعتراض خود را نسبت به بی توجهی برخی افراد به پوشش مناسب اسلامی در سطح جامعه، اعلام کردند.

راهپیمایان ضمن اعلام حمایت قاطع خود از اقدامات نیروی انتظامی در جهت مقابله با بدحجابی شعارهایی چون "فساد و بدحجابی خواسته استکبار است، انقلاب فرهنگی انقلاب حسینی است، شبیخون فرهنگی خنثی باید گردد، فساد و بدحجابی اصلاح باید گردد" سر دادند.

آنها همچنین با تاکید بر این که خواستار امنیت اخلاقی در جامعه هستند، حجاب و پوشش زن را ضرورت دین اسلام و منکر آن را دشمن این آئین توصیف کردند و با قرائت بیانیه، به راهپیمایی خاتمه دادند.

در بخشی از بیانیه راهپیمایان تهرانی علیه بدحجابی آمده است: تحقق یک جامعه توحیدی و پاک از آلودگی‌های اخلاقی یک مطالبه الهی،‌ نبوی و علوی است و بندگان شایسته خداوند حرکت در این مسیر را هماره یک فریضه و تکلیف مقدس می‌ پندارند.

این بیانیه می افزاید: از آنجا که مقام معظم رهبری امسال را سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی قرار داده‌اند، از مسئولان می ‌خواهیم نگذارند عده ‌ای بوالهوس و حریم‌ شکن و بی ‌بند و بار با ترویح بدحجابی و ولنگاری به این اتحاد و انسجام کوچک ترین خدشه ‌ای وارد و موجبات آزردگی خاطر ملت عزیز را فراهم کنند.

"یکی از شعارهای محوری دولت نهم "ما می‌ توانیم" است و بحمد‌الله در عرصه‌ های مختلف با تکیه بر این شعار اساسی شاهد موفقیت‌ های فراونی بوده‌ ایم که امیدواریم در عرصه کنترل و مهار فضای نا مطلوب اخلاقی کنونی در جامعه نیز بر اساس همین شعار عمل نموده و بساط نا امنی اخلاقی را در جامعه بر چیده و دیگر شاهد چنین وضعیت اسفباری نباشیم".

راهپیمایان تهرانی همچنین در بیانیه امروز خود، از مسئولان قوای سه گانه، صدا و سیما و همه خدمتگزاران به اسلام و کشور صریحا خواسته اند که از تغافل نسبت به مسایل فرهنگی به شدت اجتناب کرده و فرهنگ مقدس اسلامی را زیرساخت همه سیاست ‌گذاری‌ ها و تصمیمات خود قرار دهند و از برخورد مقطعی و کوتاه ‌مدت خودداری و به به حکم وظیفه شرعی و وجدان انقلابی تا رسیدن به جامعه ‌ای دور از نمود‌های فساد و فسق و فجور اخلاقی از پای ننشینند و در ایفای این رسالت مقدس از اتخاذ تصمیمات صحیح و متعهدانه و شرافتمندانه کوتاهی نکنند و از مجریان طرح امنیت اخلاقی جامعه حمایت کامل انجام دهند.

در بیانیه مذکور از نیروی انتظامی نیز به عنوان حافظان امنیت اخلاقی جامعه خواسته شده بر اساس قانون مترقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران با جرائم و مفاسد اجتماعی برخورد قاطع کند و اطمینان داشته باشد ملت رشید و شهید پرور ایران اسلامی ماموران این نیرو را در ایفای این مسئولیت ذاتی و متعهدانه یاری خواهد کرد.

صادرکنندگان بیانیه در پایان با تاکید بر غیر قابل توجیه بودن هر گونه سهل‌ انگاری و کوتاهی در استمرار وظیفه مقدس مقابله با بد حجابی از نظر عقل و شرع، نوشتند: لحظه ‌ای از راه و رسم عزتمند امام راحل و شهدای انقلاب و رهبر انقلاب چشم‌ پوشی نکرده و در قبال هر گونه غفلت و سستی احتمالی مسئولان ساکت نخواهیم ماند و تا رسیدن به جامعه توحیدی و عاری از نا هنجاری ‌های اخلاقی از پای نخواهیم نشست.