انتشار اطلاعات ثبت نامی داوطلبان کنکور 1386

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان می توانند از تاریخ اعلام شده به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.
اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق نشریه پیک سنجش روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
اطلاعات ثبت نامی داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۸۶در نیمه اول اردیبهشت ماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان می توانند از تاریخ اعلام شده به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.
اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق نشریه پیک سنجش روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
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