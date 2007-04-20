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۳۱ فروردین ۱۳۸۶، ۱۵:۱۲

سازمان سنجش اعلام کرد :

انتشار اطلاعات ثبت نامی داوطلبان کنکور 1386

انتشار اطلاعات ثبت نامی داوطلبان کنکور 1386

اطلاعات ثبت نامی داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال ‪ ۱۳۸۶‬در نیمه اول اردیبهشت ماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان می ‌توانند از تاریخ اعلام شده به نشانی ‪ www.sanjesh.org‬ مراجعه کنند.

اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق نشریه پیک سنجش روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

کد مطلب 473254

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