انتشار اطلاعات ثبت نامی داوطلبان کنکور 1386

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان می ‌توانند از تاریخ اعلام شده به نشانی ‪ www.sanjesh.org‬ مراجعه کنند.

اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق نشریه پیک سنجش روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.