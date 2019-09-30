علیرضا تخت شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات و تمهیدات این شرکت برای تامین آب مورد نیاز زائران اربعین حسینی اظهار داشت: تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده و این شرکت آمادگی کامل برای تامین آب شرب بهداشتی مورد نیاز زائران را دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه افزود: انشعابات آب جهت تامین آب موکب های استقرار یافته در مرز خسروی نیز نصب شده است.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه آمادگی کامل برای ارائه خدمات و آبرسانی به زوار را دارد.

تخت شاهی از ارائه خدمات آب و فاضلاب به 2 اردوگاه هلال احمر در قصرشیرین و مرز خسروی خبر داد و گفت: در این دو اردوگاه که ظرفیتی حدود ۱۰ هزار نفر دارند، خدمات مورد نیاز ارائه می شود.

وی اشاره ای به دیگر اقدامات این شرکت در حوزه آبرسانی به مراکز رفاهی در مسیر زائران اربعین داشت و گفت: از جمله این خدمات می توان به آبرسانی به ۶ پارکینگ احداثی در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی اشاره کرد.

آبرسانی به موکب های مسیر کنگاور تا خسروی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه ، از استقرار و بکارگیری ۳۵ تانکر و مخزن ثابت و سیار به این منظور خبر داد و گفت: کار آبرسانی به تمام موکب های مستقر در مسیر زوار از کنگاور تا خسروی نیز انجام می شود.

این مسئول ادامه داد: جهت رفاه حال زائران ۲ دستگاه بسته بندی آب نیز با ظرفیت روزانه تولید ۳۰ هزار بسته در مرز مستقر خواهد شد و آب مورد نیاز زائران را تامین خواهند کرد.

تخت شاهی اشاره ای به دیگر اقدامات شرکت آبفا شهری استان در این زمینه داشت و گفت: جهت ارائه خدمات بهتر در حوزه آبرسانی به شهر قصرشیرین و خسروی ارتقا و به روز رسانی ایستگاه پمپاژ سراب گرم نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی تهیه دیزل ژنراتور برق اضطراری جهت سراب گرم و کنترل، عیب یابی و اورهال خط انتقال آب سراب گرم سرپلذهاب به خسروی را از دیگر اقدامات آبفای شهری استان کرمانشاه برای ارائه خدمات هرچه بهتر آبرسانی به زوار اربعین حسینی عنوان کرد و گفت: این اقدام در مسیری به طول ۴۵ کیلومتر انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه از شهروندان کرمانشاهی درخواست کرد که در مصرف آب به ویژه ساعات پیک مدیریت لازم را داشته باشند تا در خدمات رسانی به زائران حسینی از نظر منابع آبی مشکلی وجود نداشته باشد.