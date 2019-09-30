۵۸ برنامه همزمان با هفته نیروی انتظامی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سردار رحیم جهانبخش، افزود: حفظ و افزایش سرمایههای اجتماعی مهمترین هدف از برگزاری برنامههای هفته ناجا بوده و سعی خواهد شد برنامههای هفته ناجا به صورت کیفی و پرمخاطب اجرایی شود.
وی هفته ناجا را فرصتی برای بیان خدمات نیروی انتظامی عنوان کرد و افزود: ۵۸ عنوان برنامه همزمان با هفته نیروی انتظامی در استان زنجان برگزار می شود.
فرمانده انتظامی استان زنجان هفته ناجا را بهترین فرصت برای نمایش دستاوردهای بخش های مختلف نیروی انتظامی دانست و تصریح کرد: حفظ و افزایش سرمایههای اجتماعی مهمترین هدف از برگزاری برنامههای هفته ناجا است.
جهانبخش با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین وظایف پلیس حفظ و ارتقای امنیت در جامعه است، افزود: با توجه به اینکه نیروی انتظامی به عنوان عنصر اصلی برقراری نظم و امنیت در جامعه ایفای نقش میکند و رسانه یک پل ارتباطی بین جامعه و پلیس است.
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