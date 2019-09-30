به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان کرمانشاه، پرویز توسلی زاده اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات مطلوب قضایی به زائرین اربعین ترتیبی اتخاذ شده است که در طول مسیر و نیز در نقطه صفر مرزی، مرکز فوریت‌های قضایی به صورت ویژه و فوق العاده موضوعات مرتبط با زائرین اربعین را تعقیب و پیگیری کنند.

وی با تاکید بر لزوم عزم همگانی برای برپایی شکوهمند زیارت اربعین در بزرگترین اجتماع عمومی جهان اسلام افزود: مرکز فوریت‌های قضایی به صورت ویژه و فوق العاده موضوعات مرتبط با زائران اربعین را در حوزه مسائل قضایی تعقیب و پیگیری می کند تا از هرگونه وقفه در ادامه سفر زائرین جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان داشت: به منظور تامین امنیت مطلوب زائران، مدیریت و جمع آوری معتادان متجاهر و متکدیان و نیز ممنوعیت اعطای مرخصی به زندانیان شرور سابقه دار در دستور کار است .