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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۲

رئیس کل دادگستری کرمانشاه عنوان کرد:

راه‌اندازی مرکز فوریت‌های قضایی در مرز خسروی

راه‌اندازی مرکز فوریت‌های قضایی در مرز خسروی

کرمانشاه_ رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: مرکز فوریت‌های قضایی به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین در مرز خسروی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان کرمانشاه، پرویز توسلی زاده اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات مطلوب قضایی به زائرین اربعین ترتیبی اتخاذ شده است که در طول مسیر و نیز در نقطه صفر مرزی، مرکز فوریت‌های قضایی به صورت ویژه و فوق العاده موضوعات مرتبط با زائرین اربعین را تعقیب و پیگیری کنند.

وی با تاکید بر لزوم عزم همگانی برای برپایی شکوهمند زیارت اربعین در بزرگترین اجتماع عمومی جهان اسلام افزود: مرکز فوریت‌های قضایی به صورت ویژه و فوق العاده موضوعات مرتبط با زائران اربعین را در حوزه مسائل قضایی تعقیب و پیگیری می کند تا از هرگونه وقفه در ادامه سفر زائرین جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان داشت: به منظور تامین امنیت مطلوب زائران، مدیریت و جمع آوری معتادان متجاهر و متکدیان و نیز ممنوعیت اعطای مرخصی به زندانیان شرور سابقه دار در دستور کار است .

کد مطلب 4732670

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