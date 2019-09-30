هوا ۹ درجه سرد می شود/احتمال بارش پراکنده باران در نیمه شرقی

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: برای امروز در برخی نقاط شرقی و غرب به ویژه زیرکوه و طبس وقوع گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه طی امروز تا چهارشنبه افزایش ابر را خواهیم داشت، اظهار کرد: برای برخی نقاط مرتفع نیمه شرقی و جنوبی احتمال بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

خندان رو با اشاره به وضعیت دمایی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: تا پایان هفته جاری روند کاهشی دما از شش تا ۹ درجه سانتی گراد را خواهیم داشت.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان سربیشه با هشت درجه سانتی گراد سردترین و دهسلم نهبندان با ۴۲ درجه سانتی گراد گرم ترین مناطق بوده اند.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی افزود: همچنین دمای هوا در مرکز استان حداقل ۱۴ درجه سانتی گراد و حداکثر ۳۴ درجه سانتی گراد بوده است.