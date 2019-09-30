قیمت گوجه فرنگی به کیلویی ۸۰۰ تومان رسید

اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تولید گوجه فرنگی بسیار زیاد و قیمت این محصول به شدت افت کرده است، گفت: در حال حاضر، این محصول برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد و هم اکنون قیمت هر کیلوگرم گوجه ربی در میدان مرکزی میوه و تره بار، به ۸۰۰ تومان رسیده است.

وی اضافه کرد: گوجه خوراکی نیز بین ۱۰۰۰ تومان تا نهایتا ۲۳۰۰ تومان عرضه می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به عدم تعادل گسترده در عرضه و بازار این محصول، افزود: به احتمال زیاد سال آینده، هیچ کس گوجه نمی‌کارد و احتمال کمبود این محصول وجود دارد؛ ضمن اینکه این رویه ای است که سالها است با آن مواجه هستیم و متاسفانه تدبیری برای آن نمی شود.

کارگر گفت: یک مرجع باید این مساله را مدیریت کند؛ اما متاسفانه متولی تولید می‌خواهد این کار را انجام دهد و دست به یک برنامه ریزی دقیق و طولانی‌مدت برای تولید بزند؛ در حالیکه ما قبل از هر چیز به این برنامه ریزی نیاز داریم.

افزایش ۱۰۰۰ تومانی قیمت موز در بازار

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش هزار تومانی قیمت موز در بازار گفت: نرخ این محصول طی حدود دو هفته، بین ۸ تا ۱۰ هزارتومان بود؛ اما امروز(دوشنبه ۸ مهرماه ۹۸) با ۱۰۰۰تومان افزایش، به کیلویی ۹ تا ۱۱ هزارتومان رسیده است.

کارگر با بیان اینکه همه چیز در بحث میوه تابع عرضه و تقاضا است، اضافه کرد: به ویژه در عمده فروشی این مساله بسیار تاثیر گذار است و اگر یک کامیون ۳ ساعت دیر برسد و بار خود را تخلیه کند، همین مساله می تواند باعث افزایش قیمت محصول در میدان مرکزی شود.

وی درباره وضعیت بازار سایر میوه ها نیز توضیح داد: هم اکنون فصل خوبی را میگذرانیم؛ چراکه هم میوه های تابستانه مانند انگور، سیب گلاب و هلو در بازار هستند هم میوه های پاییزی عرضه می شوند همین تنوع عرضه سبب شده که قیمت ها در حد تعادل باقی بماند.

کارگر گفت: نارنگی و لیمو شیرین از جمله میوه های پاییزی هستند که وارد بازار شده اند اما استقبال زیادی از آنها نمی شود.

وی قیمت هرکیلوگرم نارنگی بذر ژاپنی را بین ۴۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان و نارنگی انشوی شمال را بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان اعلام کرد.

به گفته کارگر قیمت هرکیلوگرم لیموشیرین نیز بین ۳۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است.