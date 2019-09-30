کشف ماده تاریک با کمک فناوری شناسایی صورت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، محققان تصمیم دارند با استفاده از فناوری شناسایی چهره که برای باز کردن قفل موبایل ها استفاده می شود، یکی از رازهای جهان را کشف کنند.

در همین راستا محققان دانشگاه ETH زوریخ با کمک انواع مختلف شبکه های عصبی که در فناوری شناسایی صورت به کار می رود، ابزارهای هوش مصنوعی جدیدی ابداع کرده اند که به کشف ماده تاریک کمک می کند.

فیزیکدانان معتقدند درک ماهیت این ماده مرموز برای پاسخ به سوالاتی بنیادین درباره ساختار جهان حیاتی است.

یانیس فلوری یکی از دانشجویان مقطع دکترا در این دانشگاه می گوید: ما از الگوریتمی استفاده کردیم که شباهت زیادی به چیزی دارد که در فناوری شناسایی صورت استفاده می شود. نکته جالب درباره هوش مصنوعی آن است که این سیستم می تواندهرگونه اطلاعاتی را بیاموزد. هوش مصنوعی در فناوری شناسایی صورت می آموزد چگونه لب ها، چشمان و بینی ها را شناسایی کند.اکنون ما به دنبال ساختارهایی هستیم که نشانه هایی درباره ماده تاریک را عیان کنند. این الگوی شناسایی ماهیت اصلی الگوریتم را تشکیل می دهد.

او در این باره توضیح می دهد: پیش از این محققان «نقشه های وسیع لنزینگ ضعیف»(weak lensing mass maps) را بررسی و خود به طور دستی ویژگی های مرتبط را گزینش می کردند. این فرایند کار بسیار پیچیده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که ویژگی های انتخاب شده شامل تمام اطلاعات مربوطه باشد. برای این منظور ما از هوش مصنوعی کمک گرفتیم. شبکه های عصبی پیچیده ای در این پژوهش استفاده شدند تا الگوهای شناسایی را بهبود دهیم.

این در حالی است که طی یک قرن نظریه های مختلفی درباره وجود ماده تاریک ارائه شده است. دانشمندان معتقدند ماده تاریک ۲۷ درصد جهان را تشکیل می دهد و وزن آن بیش از ماده قابل مشاهده است.