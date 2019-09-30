به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس صابری شامگاه یکشنبه در همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت که در اسلامشهر برگزار شد، طی سخنانی گفت: ۸ سال جنگ تحمیلی برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است.

وی اضافه کرد: در ۸ سال دفاع مقدس همه ملت ما در کنار ولایت و رهبری، با ایستادگی در برابر دشمنان اجازه تصرف حتی یک وجب خاک از ایران اسلامی را به دشمن ندادند. .

جانشین سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ با بیان این که در طول دوران جنگ تحمیلی ما با ۳۵ کشور و ابرقدرت شرق و غرب می جنگیدیم، گفت: اگر در جنگ فقط طرف مقابل ما صدام بود، قطعاً مبارزه ما و سرنوشت نبرد حتی به ۸ روز هم نمی‌رسید.

صابری افزود: امروز و به دلیل فرهنگ مقاومت و ایستادگی دشمن در برابر ما ذلیل شده است و دولت آمریکا که ادعای ابرقدرتی جهان را دارد، تا یک ماه پیش حتی پول پرداخت حقوق کارمندان خود را هم نداشت و عربستان در جریان آرامکو نشان داد که ذلیل شده و فرانسه هم که در آتش خود می‌سوزد.

وی با بیان این که امروز زمان خواهش و التماس به دشمن نیست، اضافه کرد: ما زیر پرچم امام و ولایت زندگی می‌کنیم، قهرمانان واقعی ما شهدا هستند که با ایثار جان خود، زمینه اقتدار کشور و نظام را به وجود آورده‌اند.