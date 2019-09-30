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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۰

برگزاری کارگاه‌های «رویازی» در حوزه هنری

برگزاری کارگاه‌های «رویازی» در حوزه هنری

تماشاخانه مهر حوزه هنری تا روز سه شنبه میزبان کارگاه‌های آموزشی «رویازی ۲» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، روز گذشته یکشنبه هفتم مهر ماه نخستین روز برگزاری کارگاه‌های «رویازی» با حضور اساتید داخلی و خارجی و ثبت نام کنندگان در این رویداد برگزار شد.

در این روز سر فصل‌های تجاری سازی انیمیشن، مالکیت معنوی و بلاک چین، مرتب سازی و چیدمان موضوع‌های ارائه در پیچینگ، و اصول و مبانی مذاکره به ترتیب توسط محمدمهدی ایزدخواه، محسن اکبری و عباس ایمانی از کشورمان و دیمیتری یاکونین و النا چیستیاکوا از روسیه، تدریس شد.

در روز دوم کارگاه‌ها، چهار استاد روس، سرفصل‌های آموزشی خود را تدریس خواهند کرد. الکساندر میرگورودسکی تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید انیمیشن را بررسی می‌کند، النا چیستیاکوا در رابطه با اصول و مبانی مذاکره صحبت می‌کند، سُوِتلنا بوخارائوا موضوع کپی رایت و مالکیت معنوی و دیدگاه حقوقی توزیع تولیدات رسانه‌ای را در ۲ بخش مورد بررسی قرار می‌دهد و دیمیتری یاکونین نیز در دومین روز ارائه خود، درخصوص اصول و مبانی روایت گری طرح صحبت می‌کند.

در روز سه شنبه، که روز سوم و پایانی این کارگاه‌هاست هم الکساندر میرگورودسکی، دیمیتری یاکونین، مریم نقیبی و محمدمهدی ایزدخواه به ترتیب سرفصل‌های تحلیل هزینه‌های تولید انیمیشن، الزامات مرتبط با طراحی دمو، پوستر و کاتالوگ، توزیع بین‌الملل رسانه و تحقیقات بازاریابی پیش و پس از تولید را به شرکت کنندگان در «رویازی۲» آموزش می‌دهند.

کد مطلب 4732750
عطیه موذن

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