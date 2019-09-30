به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، روز گذشته یکشنبه هفتم مهر ماه نخستین روز برگزاری کارگاه‌های «رویازی» با حضور اساتید داخلی و خارجی و ثبت نام کنندگان در این رویداد برگزار شد.

در این روز سر فصل‌های تجاری سازی انیمیشن، مالکیت معنوی و بلاک چین، مرتب سازی و چیدمان موضوع‌های ارائه در پیچینگ، و اصول و مبانی مذاکره به ترتیب توسط محمدمهدی ایزدخواه، محسن اکبری و عباس ایمانی از کشورمان و دیمیتری یاکونین و النا چیستیاکوا از روسیه، تدریس شد.

در روز دوم کارگاه‌ها، چهار استاد روس، سرفصل‌های آموزشی خود را تدریس خواهند کرد. الکساندر میرگورودسکی تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید انیمیشن را بررسی می‌کند، النا چیستیاکوا در رابطه با اصول و مبانی مذاکره صحبت می‌کند، سُوِتلنا بوخارائوا موضوع کپی رایت و مالکیت معنوی و دیدگاه حقوقی توزیع تولیدات رسانه‌ای را در ۲ بخش مورد بررسی قرار می‌دهد و دیمیتری یاکونین نیز در دومین روز ارائه خود، درخصوص اصول و مبانی روایت گری طرح صحبت می‌کند.

در روز سه شنبه، که روز سوم و پایانی این کارگاه‌هاست هم الکساندر میرگورودسکی، دیمیتری یاکونین، مریم نقیبی و محمدمهدی ایزدخواه به ترتیب سرفصل‌های تحلیل هزینه‌های تولید انیمیشن، الزامات مرتبط با طراحی دمو، پوستر و کاتالوگ، توزیع بین‌الملل رسانه و تحقیقات بازاریابی پیش و پس از تولید را به شرکت کنندگان در «رویازی۲» آموزش می‌دهند.