اعزام ۱۵۰۰ نیروی خدمات رسان به کربلا و نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی بااشاره به مهمترین اقدامات شهرداری تهران ویژه اربعین حسینی در داخل کشور عراق گفت: کمیته خدمات شهری شهرداری تهران، بر اساس ابلاغ ستاد مرکزی اربعین حسینی، خدمات چندگانه ای به زائران اربعین امام حسین(ع) در داخل کشور عراق ارائه می دهد.

وی با اشاره به مهمترین اقدامات این کمیته در شهر کربلا با اشاره به اعزام ۷۵۰ نفر نیروی خدمات رسان به مدت ۲۰ روز، گفت: استقرار ۱۶ دستگاه کانکس جمعا ۵۰ چشمه سرویس بهداشتی و ۶دستگاه کانکس جمعا ۲۶ حمام، شست و شوی روزانه جداول و مسیرهای منتهی به حرم، در اختیار قرار گرفتن زمینی به مساحت ۶هزار متر مربع جهت اسکان نیروهای شهرداری تهران با هماهنگی عتبه عباسیه از دیگر وظایف این کمیته است.



معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران افزود: ما همچنین در کربلا مسئولیت پاکسازی و نظافت ۱۲ خیابان منتهی به حرم امام حسین(ع)، ارائه خدمات بهداشتی از سوی شرکت شهر سالم شهرداری تهران و استقرار اکیپ های آتش نشانی را خواهیم داشت.

اعزام ۴۰۰ نیروی خدمات رسان به نجف

یزدانی با اشاره به اقدامات کمیته خدمات شهری شهرداری تهران در نجف گفت: اعزام ۴۰۰ نفر نیروی خدمات رسان، آماده سازی محل اسکان به مساحت ۳هزار متر مربع دارای ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی و ۲۰ حمام و شست و شوی روزانه جداول و معابر منتهی به حرم مطهر امام علی(ع) بخشی از وظایف ما در این شهر مقدس است.



وی ادامه داد: ما همچنین نظافت و پاکسازی خیابان های منتهی به صحن حضرت امیرالمومنین(ع) تا شعاع دو کیلومتری در دو شیفت کاری و در ۵ پست نظافتی، جانمایی و استقرار مخازن در محل های تعیین شده، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی شرکت شهر سالم شهرداری تهران و استقرار اکیپ های آتش نشانی را برعهده داریم.

یزدانی اضافه کرد: جدا از نیروهای خدمات رسان، شهرداری تهران ۱۲۰ آتش نشان و ۱۰۰ نیرو نیز از بهشت زهرا به کربلا و نجف اعزام خواهد کرد.

مهمترین اقدامات شهرداری در کوفه و مسیر نجف به کربلا

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره مهمترین اقدامات شهرداری تهران در کوفه گفت: ما در این شهر مسئولیت برپایی و تجهیز مکانی برای نیروهای خدمات رسان در شهر کوفه در مسجد میثم تمار و مسجد کوفه به مساحت ۶۰۰ متر مربع به صورت مسقف، دارای سیستم سرمایش و گرمایش، حمام مجزا با قابلیت اسکان ۹۰نفر نیروی انسانی، استقرار نیروهای خدمات رسان به تعداد ۸۲ نفر و اجرای عملیات پاکسازی در شهر کوفه و غبارروبی خانه امیرالمومنین و معابر پیرامونی را برعهده داریم.

وی با اشاره به مهمترین اقدامات در مسیر نجف به کربلا نیز گفت: استفاده از ماشین آلات جهت پاکسازی مسیر نجف به کربلا برای ساماندهی و انقال خاک، نخاله و پسماندها و توزیع کیسه های پلاستیکی بین زائران و ایستگاه های خدمات رسان در طول مسیر با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی و ان جی اوها مسیر نجف به کربلا پاکسازی و نطافت می شود.