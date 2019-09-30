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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۲

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر کرمان:

زیباسازی فضای سبز شهر کرمان در حال انجام است 

زیباسازی فضای سبز شهر کرمان در حال انجام است 

کرمان - مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از کاشت ۹۰۰ نهال گل در مثلثی  ها و فضاهای سبز اطراف میدان آزادی خبر داد.

 یدالله علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کاشت گل و گیاه در فضاهای سبز سطح شهر کرمان با همکاری شهرداری های مناطق در حال انجام است، اظهار کرد: طی روزهای گذشته فضاهای سبز و مثلثی های اطراف میدان آزادی با گل داوودی تزیین و زیباسازی شدند.

وی هدف از این اقدام را زیباسازی فضاهای سبز و طراوات و شادابی شهر عنوان کرد و گفت: این اقدام توسط شهرداری منطقه دو و با نظارت کارشناسان این سازمان انجام شده است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان ادامه داد: هم اکنون کاشت گل و گیاه در بلوار جمهوری در حال انجام است.

کد مطلب 4732756

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