زیباسازی فضای سبز شهر کرمان در حال انجام است 

یدالله علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کاشت گل و گیاه در فضاهای سبز سطح شهر کرمان با همکاری شهرداری های مناطق در حال انجام است، اظهار کرد: طی روزهای گذشته فضاهای سبز و مثلثی های اطراف میدان آزادی با گل داوودی تزیین و زیباسازی شدند.

وی هدف از این اقدام را زیباسازی فضاهای سبز و طراوات و شادابی شهر عنوان کرد و گفت: این اقدام توسط شهرداری منطقه دو و با نظارت کارشناسان این سازمان انجام شده است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان ادامه داد: هم اکنون کاشت گل و گیاه در بلوار جمهوری در حال انجام است.