جدیت در پیگیری ساخت کالای داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه امروز دوشنبه ۸ مهر ۹۸، در مراسم «امضای قرارداد تأمین الکتروپمپهای اصلی طرح انتقال نفت گوره ـ جاسک با سه شرکت داخلی»، با اشاره به اینکه این پمپهای غولآسا بزرگترین پمپهای تولیدی کشور هستند، اظهار داشت: هزینه تولید هر یک از این پمپهای ۲.۵ مگاواتی، ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومان است؛ بنابراین وقتی میگوییم صنعت نفت، موتور محرک و پیشران اقتصاد است، میتواند با تعریف پروژههای مختلف و با بکارگیری توان بخش داخلی ایجاد اشتغال و توسعه کند.
وی افزود: هدف من در شرایط کنونی کشور، ایجاد اشتغال و امید است و به جرأت میتوان گفت در این طرح، بدون آنکه به مشکلی برخورد نماییم؛ در حال پیشبرد اهداف طرح هستیم.
به گفته وزیر نفت، منطقه مکران را باید بیشتر توسعه داد و نفت توان چنین اقدامی را دارد؛ به نحوی که در حال حاضر که طرح خط لوله انتقال نفت از گوره به جاسک تائید شده، شاهد احداث واحدهای پالایشی و پتروپالایشی نیز در این منطقه هستیم؛ در حالی که قصد داریم گاز را نیز به این منطقه منتقل کنیم؛ بنابراین شاهد توسعه صنایع مختلف از جمله پالایشگاهها و پتروشیمیها در این منطقه هستیم.
زنگنه مهمترین تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت را تجهیزات دوار عنوان کرد و اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا پمپهای درونچاهی نیز تولید کنیم؛ در حالی که تصمیم داریم بهرهبرداری از الکتروپمپهای تولید شده را نیز، حداقل به مدت پنج سال بر عهده تولیدکنندگان آن بگذاریم؛ بنابراین تولیدکنندگان بهازای هر بشکه نفت پمپ شده، دستمزدی برای بهرهبرداری خواهند یافت.
وی خاطرنشان کرد: با جدیت بیشتری تولید ۱۰ قلم گروه کالایی را پیگیری میکنیم؛ ضمن اینکه تولید لولههای CRA پروژهای بود و قرار بود در کشور به عنوان یکی از تنگناهای صنعت نفت اجرایی شود که برای اجرای آن، قراردادی نیز منعقد شد؛ البته به دلیل تحریمها با مشکل روبرو شد.
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