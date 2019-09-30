الگوسازی سازمان مدارس صدرا برای برنامه اربعین مدارس سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حامد تقدیری، رئیس سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا، در گفت‌وگویی با تشریح برنامه‌های ویژه سازمان مدارس صدرا برای دانش آموزان در ایام اربعین، بر پیشبرد هدف الگوسازی برای مدارس سراسر کشور در این مجوعه تاکید کرد که در ادامه می خوانید؛

درباره برنامه‌ای که ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس صدرا برای ایام اربعین در نظر گرفته شده توضیح دهید. ظاهرا پیش بینی شده دانش آموزان حدود ۷ روز در عتبات خواهند بود. بفرمایید این امر با چه اهدافی دنبال می‌شود و جزئیات برنامه‌های این رویداد به چه صورت است؟

در بحث اربعین، سازمان مدارس صدرا و سازمان تبلیغات اسلامی با نگاه حاکمیتی که دارند، فقط متولی دانش آموزان صدرا نیستند. یقینا دانش آموزانی در مدارس انقلاب اسلامی هستند که نیازمند رشد هستند و سازمان مدارس صدرا رویه‌ای را طراحی و اجرا می‌کند و به‌عنوان الگو جهت استفاده این مدارس ارائه می‌دهد. البته ابتدا برای خودش اجرا می‌کند تا برای سایر مدارس الگویی باشد. ما نمی‌توانیم تمام ۱۳ میلیون دانش آموز تحت پوشش آموزش و پرورش را تحت حمایت خودمان قرار دهیم از طرفی این‌ها را هم نمی‌توانیم رها کنیم. این تعداد دانش‌آموزی که هر سال متغیر هستند را غیر از سازمان تبلیغات اسلامی، چه کسی باید متولی باشد؟ سازمان صدرا با توجه به نگاه تمدن‌سازی اربعین محتوایی را آماده کرده که در مورد اردوی یک دانش آموز اربعینی است و ما به آن «سناریو دانش‌آموزی اردوی اربعین» می‌گوییم.

جزئیات این طرح را شرح دهید.

برای پاسخ به اینکه چگونه می‌توان یک اردوی دانش آموزی برگزار کرد، یک فایلی را در تمام شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها منتشر کردیم که هر کس می‌خواهد آن را برگزار کند، ما مسیر کامل برگزاری یک اردوی دانش آموزی را ارائه بدهیم. اینکه مربی که به همراه دانش آموز به اردو می‌رود، چگونه با او تعامل و رفتار کند و آن را از مسیری رشد دهد که چیزی هم یاد بگیرد و صرفا پیاده‌روی نباشد. تمام این محتوا را تهیه و درون بسته قرار دادیم. اگر خواست اجرا کند، به چه نکاتی باید توجه کند و چگونه و کجا مجوز بگیرد و ثبت نام کند، را منتشر کردیم که تمام اینها برای استفاده عموم است.

این یک طرح که عنوان کردید، عمومی بود. طرح ویژه سازمان صدرا چگونه اجرا می‌شود؟

ما ۱۱۵۲۰ نفر دانش آموز داریم و توان نداریم تا این همه این تعداد را راهی کنیم اما به مدارس گفتیم شما اگرخودتان طرحی دارید و می‌توانید راهش بیندارید؛ ما کمکتان می‌کنیم. دوستان ما در مجموعه فرهنگی به صورت یک شتاب‌دهنده، راهنما و مشاور کمک‌شان می‌کنند تا خودشان برگزار کنند. خیلی از مدارس ما خودشان می‌روند اما بعضی از مدارس که مشکلات اجرایی داشتند و توانش را نداشتند؛ خودمان دست به کار شدیم و در یک کاروانی آنها را منسجم کردیم. اعلام کردیم آنهایی که می‌خواهند، هم دخترها و هم پسرها را در این دو هفته ثبت نام کنند. ما از این برنامه هم یک الگو برداری کرده و نتیجه‌ها را تدوین می‌کنیم که این اردو نتایج و مضراتش این بود و سال آینده همه مجموعه ها فرهنگی و آموزشی می توانند بر اساس آن عمل کنند. این رویه فقط برای اربعین نیست و هر بسته آموزشی که تدوین می‌کنیم اگر صرفا جنبه علوم و معارفی نداشته باشد، به همه مدارسی که از آن کتاب استفاده می‌کنند رایگان در اختیارشان قرار می‌دهیم. در بحث تربیتی، ما غیر از اربعین، مجموعه اردوهای روشنا و مدیران جوان را داشتیم. اردوهای فتح الفتوح را برای تقویت جنبه حماسی دانش‌آموزان برگزار کردیم، خیریه صدرا را داریم که خود دانش‌آموزان نسبت به هم‌کلاسی‌های خودشان که نیاز مالی دارند کمک می‌کنند.

همه این مسیرها را الگوگیری و الگو سازی می‌کنیم، محتوا تولید می‌کنیم و نهایتا این محتوا را منتشر می‌کنیم تا همه استفاده کنند. حتی وقتی در استان‌ها برای معلمین صدرا آموزش ضمن خدمت برگزار می‌کنیم، اطلاعیه می‌دهیم که اگر معلمین دیگر هم خواستند شرکت کنند. دوره تربیت مربی می‌گذاریم برای دانش آموزان صدرا و مربیان صدرا و مربیان مجموعه های خارج از صدرا هم اگر خواستند می توانند استفاده کنند. در بحث اربعین، هر ۵ نفر دانش‌آموز یک مربی خواهد داشت. مربیان از یک ماه گذشته جلساتی را داشتند و موضوعاتی را دنبال و هم‌افزایی کردند که چگونه با دانش آموزان رفتار کنند و محتواها را منتقل کنند. ستاد اربعین مجموعه مدارس صدرا، از یک ماه پیش تشکیل شده است و معین شده که در این شش روز اقامت، ۴ روز در مسیر پیاده روی و دو روز هم در نجف و کربلا خواهند بود و یک پیاده روی دانش آموزی و اربعینی با معلم خوش ذوق و خلاق و انقلابی را تجربه خواهند کرد.

گفتنی است حضور دانش‌آموزان مدارس صدرا در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی از روز اردوی زیارتی اربعین ویژه مدارس صدرا از ۱۰ الی ۱۹ مهرماه برگزار خواهد شد.