سرعت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات در چهارمحال و بختیاری است

غلامعلی نوربخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرعت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات در جاده های چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: بی توجهی به سرعت مطمئنه عامل بیشترین تصادفات در چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

وی بیان کرد: بیشترین تصادفات در جاده های بروجن - لردگان و شهرکرد - شلمزار گزارش شده است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: محور بروجن - لردگان یکی از پر ترددترین محور های چهارمحال و بختیاری است که بیشترین تصادفات در این محور گزارش شده است.

وی ادامه داد: تصادفات فوتی در چهارمحال و بختیاری هشت درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری بیان کرد:۶۱۳ تصادف با مجروح در سطح استان چهارمحال و بختیاری طی شش ماه گذشته گزارش شده است.

وی بیان کرد: بیشترین تصادف در ۳۰ کیلومتری شهرهای استان گزارش شده است.