  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۳

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

سرعت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات در چهارمحال و بختیاری است

سرعت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات در چهارمحال و بختیاری است

شهرکرد- رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری گفت: سرعت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات در جاده های چهارمحال و بختیاری است.

غلامعلی نوربخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرعت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات در جاده های چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: بی توجهی به سرعت مطمئنه عامل بیشترین تصادفات در چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

وی بیان کرد: بیشترین تصادفات در جاده های بروجن - لردگان و شهرکرد - شلمزار گزارش شده است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: محور بروجن - لردگان یکی از پر ترددترین محور های چهارمحال و بختیاری است که بیشترین تصادفات در این محور گزارش شده است.

وی ادامه داد: تصادفات فوتی در چهارمحال و بختیاری هشت درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری بیان کرد:۶۱۳ تصادف با مجروح در سطح استان چهارمحال و بختیاری طی شش ماه گذشته گزارش شده است.

وی بیان کرد: بیشترین تصادف در ۳۰ کیلومتری شهرهای استان گزارش شده است.

کد مطلب 4732780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها