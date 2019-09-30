به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها با شروع فصل مدرسه و نزدیک شدن به هفته ملی کودک، روند بازسازی مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پلدختر سرعت زیادی گرفته است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در این رابطه گفت: پس از جاری شدن سیل فروردین ماه و واردشدن خسارت زیربنایی و از بین رفتن تجهیزات و کتاب های تنها مرکز فرهنگی هنری پلدختر و عدم امکان فعالیت مربیان و اعضا در این مرکز، از شروع تابستان امسال فعالیت های مرکز در مدرسه استثنایی امام سجاد(علیه السلام) انجام شد.

محمدجوادمحمدی افزود: با توجه به نیاز کودکان و نوجوانان به فضای جذاب مرکز کانون، پس از هماهنگی های به عمل آمده، یکی از خیرین کار باز سازی ساختمان آسیب دیده مرکز را برعهده گرفت.