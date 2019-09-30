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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۸

مدیرکل کانون پرورش فکری لرستان خبر داد:

مرکز فرهنگی پلدختر به زودی بازگشایی می‌شود/ بازسازی به همت یک خیر

مرکز فرهنگی پلدختر به زودی بازگشایی می‌شود/ بازسازی به همت یک خیر

پلدختر- مدیرکل کانون پرورش فکری لرستان گفت: با پیگیری مسئولان این نهاد و به همت یک خیر، روند بازسازی مرکز فرهنگی هنری پلدختر سرعت زیادی گرفته و به زودی بازگشایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها با شروع فصل مدرسه و نزدیک شدن به هفته ملی کودک، روند بازسازی مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پلدختر سرعت زیادی گرفته است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در این رابطه گفت: پس از جاری شدن سیل فروردین ماه و واردشدن خسارت زیربنایی و از بین رفتن تجهیزات و کتاب های تنها مرکز فرهنگی هنری پلدختر و عدم امکان فعالیت مربیان و اعضا در این مرکز، از شروع تابستان امسال فعالیت های مرکز در مدرسه استثنایی امام سجاد(علیه السلام) انجام شد.

محمدجوادمحمدی افزود: با توجه به نیاز کودکان و نوجوانان به فضای جذاب مرکز کانون، پس از هماهنگی های به عمل آمده، یکی از خیرین کار باز سازی ساختمان آسیب دیده مرکز را برعهده گرفت.

کد مطلب 4732784

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