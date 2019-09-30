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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶

نماینده تهران در مجلس از پاسخ‌های وزیر صمت قانع شد

نماینده تهران در مجلس از پاسخ‌های وزیر صمت قانع شد

نماینده مردم تهران از پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اقدامات این وزارتخانه برای تسهیل فضای کسب و کار قانع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال سید فرید موسوی نماینده مردم تهران از وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد علل سقوط رتبه ایران در حوزه سهولت کسب و کار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

رحمانی معتقد بود این وزارتخانه به وظایف خود در حوزه بهبود فضای کسب و کار عمل کرده و تجارت فرامرزی ایران ۴۵ رتبه صعود داشته است اما سید فرید موسوی مصادیق متعددی را در مورد عملکرد ضعیف این وزارتخانه در حوزه ایجاد سهولت در کسب و کار مطرح کرد.

در پایان موسوی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست برنامه زمانبندی برای انجام تکالیف این وزارتخانه در حوزه تسهیل کسب و کار به مجلس ارائه دهد و به صورت مشروط، از پاسخ‌های وزیر قانع شد.

کد مطلب 4732796

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