وصول ۹۰۰ هزار فقره چک رمزدار در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، ۹۰۰ هزار فقره چک رمزدار به ارزش حدود ۱۹۶۷ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۱۳۹۸ در کل کشور وصول شده که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۸ درصد و ۷.۵ درصد کاهش داشته است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ۲۸۴ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ۱۴۴۶ هزار میلیارد ریال وصول شده؛ ضمن اینکه در ماه مذکور ۴۷ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۱.۶ درصد) و اصفهان و خراسان رضوی (هر کدام ۷.۷ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنین ۸۰ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۷۳.۵ درصد)، اصفهان (۳.۴ درصد) و خراسان رضوی (۳.۱ درصد) وصول شده است.

چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار

همچنین در مردادماه ۱۳۹۸، در کل کشور بالغ بر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک وصول شد که از این تعداد بالغ بر ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره عادی و بالغ بر ۹۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است.

بر این اساس در کل کشور ۸۸ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۱۲ درصد رمزدار بوده است.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور بالغ بر ۲۷۲۴ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ۷۵۷ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ۱۹۶۷ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۲۷.۸ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۷۲.۲ درصد رمزدار بوده است.