کتاب دوزبانه ۲۵ خاطره تلخ و شیرین دفاع مقدس رونمایی شد

به گزارش خبرنگارمهر، آیین رونمایی از کتاب ۲۵ خاطره تلخ و شیرین از لشکر ۲۵ کربلا که به قلم سردار" علیجان میرشکار" به رشته تحریر درآمد، با حضور سرداران و رزمندگان دفاع مقدس در آمل رونمایی شد.

این کتاب که یادآور وبیان خاطرات وناگفته های امام راحل با جوانان وبرخی جلوه های ویژه وخاص جنگ تحمیلی توسط " سردارمیرشکار" به دو زبان فارسی وانگلیسی در ۱۴۴ صفحه چاپ ومنتشر شده است.

سردارمیرشکار از فرماندهان و تاثیرگذاران در لشکر۲۵ کربلا مازندران در دوران طلایی هشت سال دفاع مقدس بوده که هم اکنون در شهرستان آمل زادگاه خود به جمع اوری وتالیف آثار مربوط به دوران جنگ وانتقال آن به نسل آینده مشغول است.

دراین مراسم همچنین از ۸ تن از خانواده های معظم شهدا جنگ تحمیلی وشهدای مدافع حرم تجلیل شد.

در آیین رونمایی از این کتاب، آیت الله توکل نماینده مردم مازندران درمجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام مرتضوی امام جمعه آمل، رسولی فرماندارآمل و سردارمیرشکار مولف کتاب نیز حضور داشتند.