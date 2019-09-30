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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۵۹

معاون اداره کل راهداری لرستان خبر داد:

استقرار ۱۳۹ اتوبوس برای زائران اربعین در محور اندیمشک- مهران

استقرار ۱۳۹ اتوبوس برای زائران اربعین در محور اندیمشک- مهران

خرم‌آباد- معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از استقرار ۱۳۹ دستگاه اتوبوس این استان برای تردد زائران اربعین در محور اندیمشک به مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برگزاری باشکوه طرح اربعین حسینی و اهداف کمیته حمل و نقل ستاد اربعین، جلسات هماهنگی فعالان بخش حمل و نقل جاده ای طی دو روز اخیر در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان برگزار شد.

این جلسه در روز اول با حضور روسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مسئولین انجمن‌ها، تشکل‌های صنفی و نمایندگان شرکت های حمل و نقل مسافر شهرستان های کوهدشت، پلدختر، رومشکان، سلسله و دلفان و در روز دوم با حضور شهرستان های بروجرد، دورود، ازنا و الیگودرز برگزار شد که معاون حمل و نقل و رئیس اداره مسافر راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان در این جلسات به تشریح شیوه نامه حمل و نقل طرح اربعین حسینی و جزییات نحوه استقرار ناوگان استان در مرز مهران و اندیمشک پرداختند.

میثم قدمی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان در این جلسه با تاکید بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی در طرح اربعین حسینی گفت: همه امکانات و ظرفیت‌های حمل و نقل استان لرستان برای جابجایی مطلوب زائران اربعین حسینی بسیج شده است و این اداره‌کل با تشکیل بیش از ۱۵ تیم گشت و کنترل با جدیت تمام به دنبال آماده‌سازی محورهای مواصلاتی برای پذیرایی از زائرین اباعبدالله الحسین(ع) و تامین ایمنی سفرها است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه پرسنل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده ای درکنار صنوف و تشکل‌ها در راستای اجرای مطلوب طرح جابجایی زائرین اربعین حضور خواهند داشت و درمجموع ۱۸۴ دستگاه اتوبوس از ناوگان استان لرستان در جابجایی زائران اربعین حسینی مورد استفاده قرار می‌گیرند که ۱۳۹دستگاه در محور اندیمشک به مرز مهران بصورت خطی و تعداد ۴۵دستگاه در شهرستان اندیمشک به استان‌های معین تردد خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، طرح اربعین حسینی از ۱۷ مهر آغاز و تا سوم آبان ماه ادامه دارد که لرستان به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال- جنوب و شرق به غرب نقش بسزایی در حمل و نقل زائران دارد.

کد مطلب 4732846

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