استقرار ۱۳۹ اتوبوس برای زائران اربعین در محور اندیمشک- مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برگزاری باشکوه طرح اربعین حسینی و اهداف کمیته حمل و نقل ستاد اربعین، جلسات هماهنگی فعالان بخش حمل و نقل جاده ای طی دو روز اخیر در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان برگزار شد.

این جلسه در روز اول با حضور روسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مسئولین انجمن‌ها، تشکل‌های صنفی و نمایندگان شرکت های حمل و نقل مسافر شهرستان های کوهدشت، پلدختر، رومشکان، سلسله و دلفان و در روز دوم با حضور شهرستان های بروجرد، دورود، ازنا و الیگودرز برگزار شد که معاون حمل و نقل و رئیس اداره مسافر راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان در این جلسات به تشریح شیوه نامه حمل و نقل طرح اربعین حسینی و جزییات نحوه استقرار ناوگان استان در مرز مهران و اندیمشک پرداختند.

میثم قدمی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان در این جلسه با تاکید بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی در طرح اربعین حسینی گفت: همه امکانات و ظرفیت‌های حمل و نقل استان لرستان برای جابجایی مطلوب زائران اربعین حسینی بسیج شده است و این اداره‌کل با تشکیل بیش از ۱۵ تیم گشت و کنترل با جدیت تمام به دنبال آماده‌سازی محورهای مواصلاتی برای پذیرایی از زائرین اباعبدالله الحسین(ع) و تامین ایمنی سفرها است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه پرسنل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده ای درکنار صنوف و تشکل‌ها در راستای اجرای مطلوب طرح جابجایی زائرین اربعین حضور خواهند داشت و درمجموع ۱۸۴ دستگاه اتوبوس از ناوگان استان لرستان در جابجایی زائران اربعین حسینی مورد استفاده قرار می‌گیرند که ۱۳۹دستگاه در محور اندیمشک به مرز مهران بصورت خطی و تعداد ۴۵دستگاه در شهرستان اندیمشک به استان‌های معین تردد خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، طرح اربعین حسینی از ۱۷ مهر آغاز و تا سوم آبان ماه ادامه دارد که لرستان به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال- جنوب و شرق به غرب نقش بسزایی در حمل و نقل زائران دارد.