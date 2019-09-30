به گزارش خبرنگار مهر، حمید بردستانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه های بزرگداشت روز آتش نشانی و ایمنی توسط شهرداری‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری ۲۱ برنامه در هر شهرداری و جمعا ۸۴۰ برنامه به این مناسبت در سراسر استان بوشهر خاطرنشان کرد: هدف این برنامه‌ها اشاعه فرهنگ ایمنی و تجلیل از کارکنان خدوم آتش نشانی بوده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر افزود: برنامه ریزی برای مدیریت یکپارچه و اقدام هماهنگ برای مشارکت همه دستگاه‌های امدادی و عملیاتی مرتبط را در دستور کار داریم.

وی تاکید کرد: تلاش برای ارتقای سطح دانش تخصصی و بکارگیری اصول، معیار ها و ضوابط ایمنی ساختمان‌ها و مستحدثات از مسائل ضروری است.

بردستانی افزود: برنامه‌های اجرایی شامل تقدیر از زحمات آتش نشانان، جانباختگان و مصدومان عملیاتی، بهره برداری از پروژه های مرتبط با آتش نشانی، اعلام مهمترین اقدامات شهرداری‌ها و برنامه‌های آتی آنها از طریق رسانه های جمعی، ترویج مشارکت مردم در پیشگیری و کنترل حوادث و سوانح است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بوشهر اضافه کرد: هم اکنون تعداد ۸۵ خودرو سنگین آتش نشانی در ۴۱ ایستگاه در سطح شهرهای استان بوشهر انجام وظیفه می‌کنند.