به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی تئاتر «الف»، دومین جشنواره تئاتر «الف» که از ۹ لغایت ۱۴ آذر در شهر تبریز برگزار میشود، اولین جشنواره بینالمللی خصوصی تئاتر ایران است. این جشنواره توسط موسسه بینالمللی «الف» و در سه بخش مسابقه نمایشهای صحنهای، مسابقه نمایشنامهنویسی و بخش جنبی برگزار میشود.
روﯾﮑﺮدﻫﺎ و محورهای این دوره با توجه به موضوعیت صلح جهانی حول نقش صلح در زندگی اجتماعی و تصویرسازی آن در آثار نمایشی خلاصه میشود.
در بخش مسابقه نمایشهای صحنهای که به صورت رقابتی برگزار میشود و در چندین بخش به برگزیدگان جوایز نقدی اهدا میشود و مهلت بارگذاری فیلم اجراها در این بخش میتوانند تا ۱۵ آبان ۱۳۹۸ است. آثار برگزیده نیز در ۳۰ آبان ۱۳۹۸ اعلام میشود.
در بخش نمایشنامهنویسی که مختص آثاری با موضوع صلح جهانی است به سه نفر برگزیده جوایز نقدی اهدا میشود. مهلت بارگذاری نمایشنامههای بخش نمایشنامهنویسی نیز تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸ است.
بخش جنبی این جشنواره شامل برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر با موضوع صلح جهانی و برگزاری همایشهای علمی و کارگاههای آموزشی با حضور مدرسان بینالمللی است.
علاقهمندان میتوانند برای حضور در جشنواره علاوه بر تکمیل فرم مخصوص جشنواره، آثار خود را در سایت alefsite.com بارگذاری کنند.
اختتامیه این جشنواره مصادف میلاد امام حسن عسکری (ع) خواهد بود.
علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر سایت جشنواره میتوانند با پست الکتریکی festival@alefsite.com یا با نشانی بیمارستان ۲۹ ﺑﻬﻤﻦ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﺗﺒﺮﯾﺰ مکاتبه کنند.
متن فراخوان جشنواره را اینجا ببینید.
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