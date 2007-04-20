به گزارش خبرگزاری مهر ، در این مصاحبه تلوزیونی خبرنگار از خاتمی پرسید: "چرا غربی‌ها در برابر آزمایش‌های هسته‌ای هند و پاکستان واکنش چندانی از خود نشان ندادند، ولی علیه برنامه هسته‌ای ایران برخورد شدید دارند"؟ رییس موسسه بین المللی گفت و گوی فرهنگها و تمدنها با سیاسی عنوان کردن برخوردهای غرب در مورد برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران گفت : ایران کشور بزرگی است و برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه دارد که یکی از آنها در زمینه انرژی است.

وی افزود: ما با درک این که باید ذخایر نفت و گازمان را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم و با در نظر گرفتن این که همه کشورهای پیشرفته در جستجوی انرژی جانشین برای محیط زیست سالم هستند و از انرژی هسته‌ای استفاده می کنند، تمایل داریم از انرژی هسته‌ای بهره‌برداری کنیم.

خاتمی تاکید کرد که ایران عضو قرارداد عدم انتشار سلاح هسته‌ای (ان.پی. تی) است و برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای ما تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار دارد.

رییس جمهور سابق ایران تاکید کرد : کشورهای عضو این آژانس حق دارند از فن آوری هسته‌ای برخوردار باشند و سایر کشورهای عضو موظفند در امر استفاده صلح آمیز از این فن آوری به کشورهای عضو کمک کنند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در منطقه دارای 200 کلاهک هسته‌ای و بنا بر اطلاع دارای 400 بمب اتمی است که این قرارداد را امضا نکرده و از عضو سازمان انرژی اتمی طفره می‌رود.

خاتمی تصریح کرد: سه کشور در منطقه دارای سلاح هسته‌ای هستند که قرارداد عدم انتشار سلاح هسته‌ای را امضا نکرده‌اند و عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیستند، پس جهان باید به آنها فشار بیاورد نه به ایران که در مرحله دستیابی به حق قانونی خود در انرژی صلح آمیز هسته‌ای است.

خاتمی همچنین گفت: روسیه و چین با ایران روابط خوب دارند و این کشورها می‌توانند با تکیه به منشور سازمان ملل، قرارداد عدم انتشار سلاح هسته‌ای و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مساله را به راه حل از طریق مذاکرات بکشانند که شرط اول آن شناختن حق ایران است.

وی افزود: ایران از لحاظ تاریخی و فرهنگی و توانمندی‌های اقتصادی و ثروت‌های طبیعی و جغرافیایی کشور مهمی است.

رییس جمهوری سابق ایران تاکید کرد: اگر کشورهای بزرگ این موقعیت ایران را درک کنند، بسیاری از مسایل موجود منطقه را می‌توان خیلی آسان‌تر و از طریق مذاکرات حل کرد.

خاتمی در بخش‌های دیگری از صحبت خود به وضعیت عراق و فلسطین و رفتار خشونت بار رجال سیاسی غرب به ویژه آمریکا اشاره کرد.

رییس موسسه بین المللی گفت و گوی فرهنگها و تمدنها که برای شرکت در همایش رسانه ای اوراسیا به قزاقستان سفر کرده است همچنین روز جمعه با "ایمان علی تاس محمبت اف" شهردار آلماتی پایتخت سابق قزاقستان دیدار و از این شهرداری بازدید کرد.

شهردار بزرگترین شهر قزاقستان دراین دیدار گفت : آرزو داشتم با آقای خاتمی به عنوان شخصیت بزرگ سیاسی و فرهنگی دیدارداشته باشم و افتخار دارم که امروز این آرزویم عملی شد.

خاتمی نیز از شهردار آلماتی که یک شخصیت فرهنگی و علمی قزاقستان است اظهار سپاس کرد و گفت: توسعه روابط کارفرمایان ایرانی با شهرداری آلماتی در امر تحکیم روابط دوستانه دو کشور گام مهمی خواهد بود.

شهردار آلماتی سپس گزارشی از برنامه توسعه آلماتی ارایه کرد و گفت: از ایرانیان آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آلماتی، پشتیبانی خواهد کرد.

محمبت اف و خاتمی در پایان دیدار نمونه‌هایی از آثار وصنایع دستی و هنری ایرانی و قزاقی را به یکدیگر اهدا کردند.