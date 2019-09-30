چطور با ناشنوایان ارتباط برقرار کنیم؟

مجله مهر: در اطراف ما افرادی هستند که یا مشکل شنوایی دارند و یا کاملا ناشنوا هستند. به همین دلیل احتمالا پیش آمده که قصد برقرار کردن ارتباط با این افراد را داشتهایم، اما چون زبان آنها را نمیدانیم از برقراری ارتباط باز مانده ایم. وقتی نمیدانیم چطور بدون زبان اشاره با افراد ناشنوا یا کم شنوا ارتباط برقرار کنیم، ممکن است اوضاع را بدتر کرده و کار را برای خود و طرف مقابلمان سختتر کنیم. اگر میخواهید با یک فرد ناشنوا ارتباط برقرار کنید فقط کافیست کارهایی را که در ادامه میخوانید، انجام دهید. اما قبل از آن بدنیست بدانید که ناشنوایان همه حسها و ادراک افراد قادر به تکلم را دارند. این افراد در بسیاری از زمینهها از افراد سالم نیز توانمندتر هستند با این حال نکات و روشهایی وجود دارد که شما میتوانید با اتکا به آنها با افرادی که که قادر به شنیدن نیستند ارتباط برقرار کنید.
اول از هر چیزی باید اجازه دهید تا آنها مکالمه را رهبری کنند. همه افراد ناشنوا و کم شنوا مهارت لب خوانی کردن را ندارند، پس تصمیم گیری درمورد بهترین روش برقراری ارتباط را به خود فرد ناشنوا محوّل کنید، آنها روی این موضوع کاملاً تسلط دارند. به یاد داشته باشید که شاید این اولین بار است که شما با فرد ناشنوایی ارتباط برقرار می کنید اما آنها هر روز با افراد شنوا در تعاملند.
در ارتباط با افراد ناشنوا، به راحتی با آنها مکالمه کنید. دهانتان را نپوشانید و فریاد هم نزنید، آموزشهایی که به افراد ناشنوا دادهاند نشان میدهد که بسیاری از ناشنوایان لبخوانی میکنند و به راحتی حرفهای افراد را متوجه میشوند. نکته بعدی اینکه در یک زمان چند نفر با هم صحبت نکنید. برای حرف زدن در جمع نوبت بگیرید تا فرد ناشنوای جمع به سختی نیفتد.
زمانی که شروع به صحبت میکنید کلمات را خیلی شمرده تلفظ نکنید، در حرکت لب هایتان اغراق نکنید، و مِن مِن نکنید. همه این موارد باعث میشوند لب خوانی سخت شود. سعی کنید به آهستگی سخن بگویید.
اگر نور کم باشد و یا خاموشی باشد آن را رفع کنید. مطمئن شوید صورت شما در سایه قرار ندارد و چراغ یا آفتاب در چشم آن ها نیفتاده است. توجه کنید لبخوانی در این افراد بسیار مهم است و با اختلال در آن ارتباطشان هم مختل میشود.
در هنگام صحبت با یک فرد ناشنوا، ممکن است او همه حرفهای شما را متوجه نشود، پس آمادگی داشته باشید تا بعضی از چیزهایی را که گفتهاید دوباره تکرار کنید.
ممکن است هر روز با افرادی که دچار اختلال شنوایی هستند برخورد نداشته باشید اما باز هم دانستن برخی از علامت های زبان اشاره می تواند برایتان مفید باشد. میتوانید این علائم را از ویدئوهای آموزشی آنلاین فرا بگیرید. عبارت هایی مثل “سلام”، “آیا شما ناشنوا هستید؟ ”، “بله”، و “خیر” می توانند مفید باشند.
مهمترین نکته در مواجهه با افراد ناشنوا این است که آنها را درک کنید و اگر لازم است با خونسردی حرف خود را چندین بار تکرار کنید. اگر چند بار گفتید و متوجه نشدند، برای آنان بنویسید و به آنها اهمیت بدهید.
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