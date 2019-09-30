سردار پاکپور از نمایشگاه دستاوردهای سازمان صنایع دفاع بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای سازمان صنایع دفاع که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد با اشاره به تحولات بنیادین محصولات جدید صنایع دفاع (ساصد) نسبت به گذشته اظهار داشت: محصولات ارائه شده در نمایشگاه ساصد و تنوع چشمگیر این محصولات نتیجه فهم مشترک متخصصین صنعت دفاعی با نیروهای مسلح است.

وی افزود: امروز به جرآت می توان گفت سازمان صنایع دفاع اغلب خواسته‌های نیروی زمینی سپاه را به محصول تبدیل کرده است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به کیفیت بالای محصولات تولیدی صنایع دفاع گفت: باعث افتخار است که بگوئیم محصولات سازمان صنایع دفاع از نمونه خارجی به مراتب بهتر است.

سردار پاکپور در ادامه افزود: سازمان صنایع دفاع نیازهای نیروی زمینی سپاه در خصوص تجهیزات و مهمات نقطه زن و هوشمند را امروزه به خوبی جامه عمل پوشانده است.