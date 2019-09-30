۳۲۱۵ پرونده قاچاق کالا و ارز در آذربایجان غربی تشکیل شد

محمد اقوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل سه هزار و ۲۱۵ فقره پرونده تخلفاتی قاچاق کالا و ارز در استان طی شش ماه گذشته امسال افزود: از این تعداد سه هزار و ۱۵۶ فقره مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه صاحبان این پرونده ها به پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند ادامه داد: گرانفروشی در بخش تخلفات کالایی بیشترین پرونده ها را به خود اختصاص داده است.

اقوامی در خصوص قاچاق ارز در استان افزود: طی روزهای اخیر ماموران گمرک بازرگان در حین ارزیابی و کنترل مسافران خروجی در درب خروجی گمرک به شخصی مشکوک و در بازرسی بدنی ازوی مقدار۱۲۵۰۰ دلار ارز را کشف وضبط کردند.

وی با بیان اینکه پس ازطی مراحل قانونی متهم پرونده علاوه بر ضبط ارز مکشوفه به پرداخت ۴۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد گفت: طی سالهای اخیر به خاطر کاهش ارزش پول ملی شاهد افزایش قاچاق ارز در کشور هستیم.