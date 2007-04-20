گیتس : تعهد ما در قبال عراقی ها ابدی نیست / العبیدی : نیاز ما به حمایت خارجی هر روز کمتر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"رابرت گیتس" که روز گذشته به طور غیر منتظره وارد عراق شد؛ امروز درکنفرانس مطبوعاتی با "عبدالقادر العبیدی" همتای عراقی خود افزود:" تعهد ما در عراق برای مدت طولانی است، اما به گونه ای نیست که مردان و زنان جوان ما از خیابانهای عراق برای یک مدت بی پایان پاسداری کنند."

وی عراقی ها را به تصویب قانونی درباره آشتی ملی و تقسیم درآمدهای نفتی در بین سنی ها، شیعیان و کردها تشویق کرد و گفت : عراقی ها امیدوارند تا مجلس نمایندگان آنها بدون تصویب قانون در فصل تابستان، تلاشهای خود را متوقف نکنند.

گیتس همچنین از اطمینانی خبر داد که " نوری المالکی" نخست وزیر عراق به وی داده مبنی بر اینکه وی و مجلس خواهان تلاش سخت برای ایجاد این تغییرات هستند، اما مالکی به گیتس یادآوری کرده که پارلمان یک نهاد مستقل است.

عبیدی هم در این کنفرانس مطبوعاتی گفت : عراقی ها در مقابله با آشوبها در حال ایجاد پیشرفت هستند.

وی تصریح کرد:" نیاز ما به حمایت( نظامیان بیگانه)، هر روز کمتر و کمتر می شود."

گیتس هم گفت :" نسبتا خوش بین هستم که در مبارزه با خشونتها شاهد پیشرفت مداوم خواهیم بود. احتمالا روزهای سختی پیش رو خواهد بود."

وزیر دفاع آمریکا با اشاره به این مسئله که افزایش سطح نظامیان آمریکایی در عراق حداقل تا اواخر تابستان ادامه خواهد داشت، افزود:" ما به زمان بیشتری برای کارآمدی امور نیاز داریم ."

وی همچنین به المالکی اطمینان داد که کشورش به تعهد خود به دولت عراق و طرح امنیتی بغداد ادامه می دهد.

گیتس همچنین ارزیابی " هری رید" رهبر اکثریت سنای آمریکا را مبنی بر اینکه کشورش در جنگ عراق شکست خورده، رد کرد.

وزیر دفاع آمریکا طی روزهای گذشته دیدارهایی با مقامهای اردن، مصر، رژیم صهیونیستی و عراق داشته است.