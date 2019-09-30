سه برابر درختان قطع شده در جاده یاسوج به سی سخت نهال کاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی حسنی بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری شهرستان دنا افزود: در راستای چهار خطه شدن جاده یاسوج به سی سخت یکهزار و ۳۰۰ اصله درخت قطع می‌شود که با توجه به تعهد راه و شهر سازی در این مسیر نهال کاشته می شود.

وی بیان داشت: این امر تا پایان سال جاری انجام می شود و دادگستری استان نیز نظارت لازم در اجرای این امر را انجام می دهد.

حسنی افزود: با برنامه ریزی انجام شده و مصوبات تعیین شده، از قطع هر گونه درخت مازاد بر تعداد گفته شده، جلوگیری و در صورت قطع درختان بیشتر از موارد تعیین شده، برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده و مطابق قانون برخورد می شود.

وی تصریح کرد: همچنین لزوم قطع و تعداد درختان نیز باید با مستندات و تصاویر و مدارک ارائه شود.

حسنی با بیان اینکه در سالهای گذشته مجوزهای زیست محیطی و اجازه قطع درختان در جایی که ضروری است از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، صادر شده است، گفت: اکنون نیز باید در خصوص نحوه قطع درختان به گونه ای عمل شود که افکار عمومی از فرایند ساخت این جاده آگاه شوند.

وی افزود: ساخت این جاده با نظارت دقیق برقطع درختان انجام می شود و باید نهایت تلاش در راستای حفظ محیط زیست انجام شود.