به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، طرح‌نامه محمدرضا ریخته‌گران، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت عنوان «کسوف نیمروزی، گفتاری در مبانی حکمی غرب» پس از برگزاری جلسه‌های متعدد و نقادی و ارزیابی استادان و علاقمندان این حوزه از طرف شورای داوری با درجه خوب و نمره ۳/‌۸۱ به عنوان نظریه پذیرفته و حائز مرتبه «کرسی موفق» شد.