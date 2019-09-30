به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، طرحنامه محمدرضا ریختهگران، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت عنوان «کسوف نیمروزی، گفتاری در مبانی حکمی غرب» پس از برگزاری جلسههای متعدد و نقادی و ارزیابی استادان و علاقمندان این حوزه از طرف شورای داوری با درجه خوب و نمره ۳/۸۱ به عنوان نظریه پذیرفته و حائز مرتبه «کرسی موفق» شد.
از سوی هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی؛
طرحنامه عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بهعنوان نظریه پذیرفته شد
طرحنامه محمدرضا ریختهگران، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران از سوی هیأت حمایت از کرسیهای نظریهپردازی، نقد و مناظره بهعنوان «نظریه» پذیرفته و حائز مرتبه «کرسی موفق» شد.
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