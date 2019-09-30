دستگیری ۳ شرور محله دولت آباد پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان احمدی در تشریح این خبر، بیان داشت: ساعت ۳ بامداد روز گذشته ششم مهرماه وقوع یک فقره شرارت در محل دولت آباد تهران که به منجر به تخریب شیشه خودروی ۵ شهروند شده بود، اعلام شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه دستگیری عامل این عربده کشی و شرارت در دستور کار پلیس قرار گرفت، ادامه داد: بلافاصله تیمی از ماموران کلانتری در محل حاضر و مشاهده کردند که متهم با وصف اعتراض شهروندان همچنان در حال عربده کشی و تخریب خودروهای شهروندان است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه یکی از متهمان بلافاصله دستگیر ولیکن ۲متهم دیگر از محل گریختند، تصریح کرد: بلافاصله ماموران برای دستگیری ۲ متهم دیگر نیز وارد عمل شدند و موفق شدند پس از دقایقی تعقیب و گریز هر ۲متهم را که به هیچ یک از فرمان های پلیسی توجه نمی کردند، دستگیر کنند.

رئیس کلانتری ۱۶۷ دولت آباد گفت: با دستگیری ۳ متهم و حضور ۵ شاکی در محل، متهمان به جرم ارتکابی اعتراف و اظهار کردند که برای خود نمایی و معروف شدن در محل عربده کشی می کردند و برای نشان دادن قدرتشلن شیشه های خودرو ها را شکانده اند.

سرهنگ احمدی تصریح کرد: هر ۳ متهم برای تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل شدند.