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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۲۰

دبیر کل اوپک:

اوپکی‌ها تغییرات اقلیمی را انکار نمی‌کنند

اوپکی‌ها تغییرات اقلیمی را انکار نمی‌کنند

دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرد که هیچ‌ یک از کشورهای عضو این سازمان منکر تغییرات آب و هوایی نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه اویل اند گس، محمد سانوسی بارکیندو در پاسخ به پرسشی درباره وجود منکران تغییرات آب و هوایی در میان اعضای این سازمان گفت: هیچ‌یک از کشورهای عضو در اوپک منکر تغییر آب و هوای زمین نیستند.

وی اعلام کرد که اوپک از مؤلفان اصلی پروتکل کیوتو، توافق تغییرات اقلیمی پاریس و توافق چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییرات آب و هوایی بوده است. همه اعضای اوپک توافق پاریس را امضا کرده‌اند و برخی از اعضا که هنوز این توافق را تصویب نکرده‌اند، در حال طی فرآیند تصویب آن هستند.

دبیرکل اوپک افزود: همه کشورهای عضو اوپک در حال پیگیری تدابیر سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌ها و برنامه‌هایی برای رویارویی با تغییرات آب و هوا هستند. تمرکز ما بر این است که بخشی از راه‌حل باشیم؛ اوپک، نفت و صنعت باید بخشی از راه‌حل مقابله با تغییر آب و هوا باشند.

کد مطلب 4733271

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