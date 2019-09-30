به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه اویل اند گس، محمد سانوسی بارکیندو در پاسخ به پرسشی درباره وجود منکران تغییرات آب و هوایی در میان اعضای این سازمان گفت: هیچ‌یک از کشورهای عضو در اوپک منکر تغییر آب و هوای زمین نیستند.

وی اعلام کرد که اوپک از مؤلفان اصلی پروتکل کیوتو، توافق تغییرات اقلیمی پاریس و توافق چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییرات آب و هوایی بوده است. همه اعضای اوپک توافق پاریس را امضا کرده‌اند و برخی از اعضا که هنوز این توافق را تصویب نکرده‌اند، در حال طی فرآیند تصویب آن هستند.

دبیرکل اوپک افزود: همه کشورهای عضو اوپک در حال پیگیری تدابیر سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌ها و برنامه‌هایی برای رویارویی با تغییرات آب و هوا هستند. تمرکز ما بر این است که بخشی از راه‌حل باشیم؛ اوپک، نفت و صنعت باید بخشی از راه‌حل مقابله با تغییر آب و هوا باشند.