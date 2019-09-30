پروژه گردشگری روستای «امین آباد» فیروزکوه متوقف نشود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد رفع موانع تولید و سرمایه گذاری استان تهران طی سخنانی گفت: در خصوص طرح گردشگری در فیروزکوه باید بگویم، این طرح تمامی مجوزهای لازم را از مبادی ذیربط اخذ کرده است، دستگاه های دولتی هرجا که حقوق بیت المال در این طرح تضییع شده به درستی اقامه دعوی کردند.

وی افزود: در زمانی که در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم نباید پروژه گردشگری را متوقف کنیم، سال ۹۸ بسیار حساس است و کشور مورد هجمه دشمنان قرار دارد و باید در اقدام و عمل شرایطی فراهم کنیم تا رونق تولید را محقق کنیم.

استاندار تهران ادامه داد: نظارت دستگاه قضایی بر پروژه گردشگری روستای «امین آباد» فیروزکوه ضروری است، اما باید شرایط کشور را در نظر بگیریم و در شهرستان فیروزکوه که با رشد منفی جمعیت روبرو است، اجرای این طرح می تواند تحول آفرین باشد.

محسنی بندپی گفت: واگذاری این اراضی مبتنی بر قوانین است چراکه مالک این طرح مالک زمین تلقی نمی شود و هر زمان که تخلف کند می توان زمین را بازپس گیری کرد، اشکالاتی که این طرح گردشگری دارد، در مقابل مزیت های آن بسیار ناچیز است و درخواست داریم تا این طرح ادامه پیدا کند.

وی افزود: مدیران فعلی دولتی که از این طرح دفاع می کنند در زمان واگذاری تصدی نداشتند اما الان مدافع این طرح هستند، این طرح مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در استان را دارد و با این ادله از دستگاه قضایی درخواست می کنیم تا این پروژه ادامه پیدا کند.