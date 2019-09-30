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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۷:۵۱

استاندار در دیدار با وزیر ارتباطات مطرح کرد:

لزوم رفع مشکل پوشش تلفن همراه ۸۵ منطقه عشایری کهگیلویه وبویراحمد

لزوم رفع مشکل پوشش تلفن همراه ۸۵ منطقه عشایری کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر رفع مشکلات پوشش ارتباطی تلفن همراه در ۸۵ منطقه عشایری استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلانتری در دیدار با وزیر ارتباطات،  خواستار رفع مشکل پوشش ارتباطی تلفن همراه در ۸۹ روستا و ۸۵ منطقه عشایری استان شد.

 کلانتری همچنین بر ایجاد و راه اندازی مرکز توسعه کسب و کارهای دیجیتال در استان برای معرفی و استقرار سرمایه گذار و تجهیز پارک علم و فناوری استان تاکید کرد.

استاندار با اشاره به مشکلات ارتباطی بیش از ۱۷۰ روستای استان، عنوان کرد: انتظار می رود در این زمینه اقدامات لازم از سوی وزارت ارتباطات انجام شود.

کلانتری حمایت از طرح های کاربردی دانشگاه یاسوج در راستای هوشمند سازی با استفاده از اینترنت اشیاء و بلاک چین در حوزه های مختلف محیط زیست، انرژی، گردشگری، کشاورزی ورای گیری الکترونیک را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین خواستار توسعه زیرساخت های تلفن ثابت در استان شد.

کد مطلب 4733293

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