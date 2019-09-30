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۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۸:۳۷

فرماندار گمیشان خبرداد

ثبت ۵۰۰۰ پرونده خسارت کشاورزان سیل زده گمیشانی در سامانه سجاد

ثبت ۵۰۰۰ پرونده خسارت کشاورزان سیل زده گمیشانی در سامانه سجاد

گمیشان- فرماندار شهرستان گمیشان گفت: تاکنون پنج هزار و ۴۲۴ پرونده خسارت بخش کشاورزی و دامپروری گمیشان در سامانه سجاد ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر احمد دستمرد اظهارکرد: مرداد ماه سال ۹۶ عملیات زهکشی شمال گمیشان آغاز و زمان وقوع سیل ۳۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان زهکشی شده بود که در انتقال سیلاب به دریا کمک چشمگیری کرد.

وی اضافه کرد: بعد از وقوع سیل و فروکش کردن سیلاب، بنا به ابلاغ دولت، جهاد کشاورزی شهرستان موظف به تشکیل پرونده اراضی، دامداری‌ها و مرغداری‌های خسارت دیده برای پرداخت تسهیلات شده بود که تاکنون پنج هزار و ۴۲۴ پرونده در سامانه سجاد ثبت شده است.

دستمرد گفت: براساس گزارش جهاد کشاورزی شهرستان، در جریان سیل ۲۸ هزار هکتار از مزارع زیر کشت شهرستان دچار خسارت شده بود.

وی بیان کرد: این سیل همچنین خسارات زیادی به دهیاری‌ها و روستاهای شهرستان وارد کرد که تاکنون ۴.۵ میلیارد تومان از خسارات که مربوط به تاسیسات روستایی شهرستان است در سامانه ثبت شده است.

کد مطلب 4733333

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